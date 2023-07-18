Маляр розповіла, на яких напрямках наступають українські військові

Ганна Маляр. Фото: facebook/ganna.maliar

Українські воїни наступають на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Наразі ініціатива на боці України.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Читайте також:

Успіхи ЗСУ

"На напрямках Мала Токмачка-Новопокровка та Велика Новосілка-Урожайне наші оборонці мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — зазначила вона.

За її словами, метою окупантів є зупинка українського просування, тому вони для цього роблять все можливе.

Складна ситуація

"Ворог у нас сильний. Тому нашим військам доводиться рухатись у надзвичайно складній обстановці. Крім того, необхідно створити певні умови для подальшого просування", — пояснила Маляр.

Заступниця міністра оборони закликала згадати деокупацію Херсона:

"Це теж був не один день".

Нагадаємо, за минулий тиждень ЗСУ взяли в полон понад 60 російських окупантів. Окрім цього, Силам оборони України вдалося знищити важливу техніку противника.