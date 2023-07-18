Маляр розповіла, на яких напрямках наступають українські військові
Українські воїни наступають на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Наразі ініціатива на боці України.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Успіхи ЗСУ
"На напрямках Мала Токмачка-Новопокровка та Велика Новосілка-Урожайне наші оборонці мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — зазначила вона.
За її словами, метою окупантів є зупинка українського просування, тому вони для цього роблять все можливе.
Складна ситуація
"Ворог у нас сильний. Тому нашим військам доводиться рухатись у надзвичайно складній обстановці. Крім того, необхідно створити певні умови для подальшого просування", — пояснила Маляр.
Заступниця міністра оборони закликала згадати деокупацію Херсона:
"Це теж був не один день".
Нагадаємо, за минулий тиждень ЗСУ взяли в полон понад 60 російських окупантів. Окрім цього, Силам оборони України вдалося знищити важливу техніку противника.