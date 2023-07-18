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Маляр розповіла, на яких напрямках наступають українські військові

18 липня 2023 21:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Маляр розповіла, на яких напрямках наступають українські військові
Ганна Маляр. Фото: facebook/ganna.maliar
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські воїни наступають на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Наразі ініціатива на боці України.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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"На напрямках Мала Токмачка-Новопокровка та Велика Новосілка-Урожайне наші оборонці мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — зазначила вона.

За її словами, метою окупантів є зупинка українського просування, тому вони для цього роблять все можливе.

Складна ситуація

"Ворог у нас сильний. Тому нашим військам доводиться рухатись у надзвичайно складній обстановці. Крім того, необхідно створити певні умови для подальшого просування", — пояснила Маляр.

Заступниця міністра оборони закликала згадати деокупацію Херсона: 

"Це теж був не один день".

 

Нагадаємо, за минулий тиждень ЗСУ взяли в полон понад 60 російських окупантів. Окрім цього, Силам оборони України вдалося знищити важливу техніку противника.

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