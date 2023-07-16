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Росіяни перетворили Мелітополь у центр репресій Запорізької області, — Федоров

16 липня 2023 09:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Запорізька область: Федоров розповів, що росіяни перетворили Мелітополь у центр репресій
Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Тимчасово окупований Мелітополь окупанти перетворили на центр репресій  у Запорізькій області. Зокрема, у місті окупаційна влада створює "загони пенсіонерів" для російської пропаганди.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону

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"Загони пенсіонерів"

За словами Федорова, росіяни використовують людей літнього віку для політичних пропагандитських цілей так само, як це робилося в епоху комунізму. 

"Я б сказав, що це епоха в минуле, це погляд в комуністичне минуле і вони бачили як це організовувалося раніше. Коли скажені люди літнього возрасту збиралися начеб то відстоювали свої інтереси, а політики-комуністи використовували в своїх політичних пропагандитських цілях. Саме по цьому по накатаному принципу вони ідуть", — каже Федоров. 

І додає, що на сьогоднішній день такі загони існують і в РФ. Пенсіонерів обрали як "найкомпетентніших" людей, які можуть розповідати про політику. 

"Мелітополь — центр репресій"

Відповідаючи на питання, чому ці загони заснували саме у Мелітополі, він каже, що окупанти обрали місто як центр репресій. 

"Чому саме у Мелітополі вони саме такий організували загон? Тому що Мелітополь, на жаль, сьогодні ворогом обраний як центр репресій як адміністративний ворожий центр у тимчасово окупованій Запорізькій області", — каже Федоров. 

 

Нагадаємо, за минулу добу окупанти завдали 52 удари по 13 населеним пунктам Запорізької області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей.

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