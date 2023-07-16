Запорізька область: Федоров розповів, що росіяни перетворили Мелітополь у центр репресій

Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: google

Тимчасово окупований Мелітополь окупанти перетворили на центр репресій у Запорізькій області. Зокрема, у місті окупаційна влада створює "загони пенсіонерів" для російської пропаганди.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Читайте також:

"Загони пенсіонерів"

За словами Федорова, росіяни використовують людей літнього віку для політичних пропагандитських цілей так само, як це робилося в епоху комунізму.

"Я б сказав, що це епоха в минуле, це погляд в комуністичне минуле і вони бачили як це організовувалося раніше. Коли скажені люди літнього возрасту збиралися начеб то відстоювали свої інтереси, а політики-комуністи використовували в своїх політичних пропагандитських цілях. Саме по цьому по накатаному принципу вони ідуть", — каже Федоров.

І додає, що на сьогоднішній день такі загони існують і в РФ. Пенсіонерів обрали як "найкомпетентніших" людей, які можуть розповідати про політику.

"Мелітополь — центр репресій"

Відповідаючи на питання, чому ці загони заснували саме у Мелітополі, він каже, що окупанти обрали місто як центр репресій.

"Чому саме у Мелітополі вони саме такий організували загон? Тому що Мелітополь, на жаль, сьогодні ворогом обраний як центр репресій як адміністративний ворожий центр у тимчасово окупованій Запорізькій області", — каже Федоров.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти завдали 52 удари по 13 населеним пунктам Запорізької області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей.