Маляр розповіла, скільки російських окупантів взяли ЗСУ у полон минулого тижня

Маляр розповіла, скількох російських окупантів ЗСУ взяли у полон минулого тижня
За минулий тиждень ЗСУ взяли в полон понад 60 російських окупантів. Окрім цього, Силам оборони України вдалося знищити важливу техніку противника.
Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.
Окупанти в полоні
За словами Ганни Маляр, ЗСУ взяли 68 російських окупантів в полон за минулий тиждень.
Окрім цього знищили таку ворожу техніку:
- 19 танків;
- 15 зенітно-ракетних комплексів;
- станції РЕБ;
- засоби протиповітряної оборони.
Нагадаємо, порівняно з минулим роком окупанти знизили інтенсивність масованих ударів по Україні. Наразі вони можуть готувати нову потужну атаку, накопичуючи певний ракетний арсенал.
Додамо, що у Повітряних Силах України поки не можуть збивати дрони та ракети РФ подалі від міст. В іншому випадку Росія зможе легко виявляти "прогалини" у протиповітряній обороні.