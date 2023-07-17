Маляр розповіла, скільки російських окупантів взяли ЗСУ у полон минулого тижня

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: armyinform.com.ua

За минулий тиждень ЗСУ взяли в полон понад 60 російських окупантів. Окрім цього, Силам оборони України вдалося знищити важливу техніку противника.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.

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За словами Ганни Маляр, ЗСУ взяли 68 російських окупантів в полон за минулий тиждень.

Окрім цього знищили таку ворожу техніку:

19 танків;

15 зенітно-ракетних комплексів;

станції РЕБ;

засоби протиповітряної оборони.

Допис Military Media Center. Фото: скриншот

Нагадаємо, порівняно з минулим роком окупанти знизили інтенсивність масованих ударів по Україні. Наразі вони можуть готувати нову потужну атаку, накопичуючи певний ракетний арсенал.

Додамо, що у Повітряних Силах України поки не можуть збивати дрони та ракети РФ подалі від міст. В іншому випадку Росія зможе легко виявляти "прогалини" у протиповітряній обороні.