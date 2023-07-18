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Маляр рассказала, на каких направлениях наступают украинские военные

18 июля 2023 21:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Маляр рассказала, на каких направлениях наступают украинские военные
Анна Маляр. Фото: facebook/ganna.maliar
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские воины наступают на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Инициатива на стороне Украины.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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"На направлениях Малая Токмачка-Новопокровка и Великая Новоселка-Урожайное наши защитники имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — отметила она.

По ее словам, целью оккупантов является остановка украинского продвижения, поэтому они для этого делают все возможное.

Сложная ситуация

"Враг у нас сильный. Поэтому нашим войскам приходится двигаться в сложнейшей обстановке. Кроме того, необходимо создать определенные условия для дальнейшего продвижения", — объяснила Маляр.

Замминистра обороны призвала вспомнить деоккупацию Херсона:

"Это тоже был не один день".

 

Напомним, за прошедшую неделю ВСУ взяли в плен более 60 российских оккупантов. Кроме того, Силам обороны Украины удалось уничтожить важную технику противника.

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