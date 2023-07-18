Маляр рассказала, на каких направлениях наступают украинские военные
Украинские воины наступают на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Инициатива на стороне Украины.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Успехи ВСУ
"На направлениях Малая Токмачка-Новопокровка и Великая Новоселка-Урожайное наши защитники имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — отметила она.
По ее словам, целью оккупантов является остановка украинского продвижения, поэтому они для этого делают все возможное.
Сложная ситуация
"Враг у нас сильный. Поэтому нашим войскам приходится двигаться в сложнейшей обстановке. Кроме того, необходимо создать определенные условия для дальнейшего продвижения", — объяснила Маляр.
Замминистра обороны призвала вспомнить деоккупацию Херсона:
"Это тоже был не один день".
Напомним, за прошедшую неделю ВСУ взяли в плен более 60 российских оккупантов. Кроме того, Силам обороны Украины удалось уничтожить важную технику противника.