Маляр рассказала, на каких направлениях наступают украинские военные

Анна Маляр. Фото: facebook/ganna.maliar

Украинские воины наступают на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Инициатива на стороне Украины.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Успехи ВСУ

"На направлениях Малая Токмачка-Новопокровка и Великая Новоселка-Урожайное наши защитники имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — отметила она.

По ее словам, целью оккупантов является остановка украинского продвижения, поэтому они для этого делают все возможное.

Сложная ситуация

"Враг у нас сильный. Поэтому нашим войскам приходится двигаться в сложнейшей обстановке. Кроме того, необходимо создать определенные условия для дальнейшего продвижения", — объяснила Маляр.

Замминистра обороны призвала вспомнить деоккупацию Херсона:

"Это тоже был не один день".

Напомним, за прошедшую неделю ВСУ взяли в плен более 60 российских оккупантов. Кроме того, Силам обороны Украины удалось уничтожить важную технику противника.