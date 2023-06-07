Маляр рассказала о контрнаступлении ВСУ под Бахмутом

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Минобороны

Украинские войска подготовили капитальные укрепления в районе Бахмута. Благодаря этому ВСУ сейчас смогли перейти в контрнаступление и за последние сутки продвинуться вперед до 1000 метров.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала на своем Telegram-канале.

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По словам Анны Маляр, на Бахмутском направлении Силы обороны Украины приступили к контрнаступлению.

На отдельных участках за прошедшие сутки продвижение ВСУ составляет от 200 до 1000 метров.

Маляр отметила, что наемники ЧВК "Вагнер" почти полностью покинули этот район боевых действий.

"Вагнеровцы остаются кое-где в тыловых подразделениях. По состоянию на сегодняшний день боевые действия ведет регулярная армия РФ, задействует десантно-штурмовые отряды", — пояснила заместитель Алексея Резникова.

Подготовка ВСУ

Анна Маляр объяснила, что Силы обороны сумели удержать позиции и даже перейти в контрнаступление на Бахмутском направлении благодаря заранее подготовленным укреплениям.

"Вся местность вокруг — это фактически укрепрайон. Готовилось укрепление заблаговременно силами наших войск и местных военных администраций. Строили капитально", — подчеркнула представитель Минобороны.

Маляр об актуальной ситуации в Бахмуте

Напомним, сегодня, 7 июня, утром о том, что оккпупанты теряют позиции под Бахмутом, заявил и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.