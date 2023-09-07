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Сили оборони витісняють окупантів з позицій під Бахмутом

7 вересня 2023 07:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сили оборони витісняють окупантів з позицій під Бахмутом
Український військовий. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові мають частковий успіх на Бахмутському напрямку. Вони витісняють російських окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Сили оборони України відбили атаки ворога біля Оріхово-Василівки Донецької області. 

У Генштабі ЗСУ розповіли, що окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Хромового, Іванівського, Кліщіївки, Північного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. 

"В той же час, в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмуту, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться у повідомленні.

Збройні сили України
Українські військові. Фото: Генштаб
Українська військова техніка
Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ
Збройні сили України
Український військовий. Фото: Генштаб
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 18 ударів по окупантах. Окрім того, підрозділи ракетних військ та артилерії відмінусували у загарбників чимало військової техніки.

Також ми писали, що командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав роботу артилерії на Бахмутському напрямку.

Додамо, за час контрнаступу українські військові звільнили близько 47 квадратних кілометрів під Бахмутом. На сході країни дещо змінюється локальна динаміка, однак цей напрямок залишається основним ворожого наступу.  

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