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Маляр рассказала о новых успехах ВСУ на Бахмутском направлении

11 сентября 2023 09:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Маляр рассказала о новых успехах ВСУ на Бахмутском направлении
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Армия Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Силы обороны добились успеха в районе Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении. В общем, за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодня освобождено уже 49 кв. км территории.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге в Military Media Center.

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"На Бахмутском направлении Вооруженные Силы Украины добились определенного успеха в районе Клещеевки и Андреевки", — сказала Анна Маляр.

Она рассказала, что украинские защитники вытеснили противника с занимаемых позиций и продвинулись вперед.

карта
Клещеевка и Андреевка на карте. Фото: скриншот

Также заместитель министра обороны добавила, что в течение прошлой недели ВСУ освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении. В общем, за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодня освобождено уже 49 кв. км территории.

Напомним, 11 сентября украинские защитники освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки в Донецкой области. Сейчас ВСУ закрепляются в тех районах, где они добились успеха.

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