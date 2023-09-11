Маляр рассказала о новых успехах ВСУ на Бахмутском направлении

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Армия Inform

Силы обороны добились успеха в районе Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении. В общем, за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодня освобождено уже 49 кв. км территории.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге в Military Media Center.

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"На Бахмутском направлении Вооруженные Силы Украины добились определенного успеха в районе Клещеевки и Андреевки", — сказала Анна Маляр.

Она рассказала, что украинские защитники вытеснили противника с занимаемых позиций и продвинулись вперед.

Клещеевка и Андреевка на карте. Фото: скриншот

Также заместитель министра обороны добавила, что в течение прошлой недели ВСУ освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении. В общем, за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодня освобождено уже 49 кв. км территории.

Напомним, 11 сентября украинские защитники освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки в Донецкой области. Сейчас ВСУ закрепляются в тех районах, где они добились успеха.