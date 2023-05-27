"Вагнерівці" дійсно виходять з Бахмута: Данілов пояснив, чому радіти зарано

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: google.com

Частина найманців Євгена Пригожина все ж залишили місто Бахмут. Проте радіти зарано, оскільки ворог просто намагається виграти час, аби "перегрупуватися в інших напрямках".

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю BBC.

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На запитання, чи йдуть найманці Вагнера, Данілов відповів: "Так, це відбувається. Але це не означає, що вони припинять з нами воювати. Вони збираються більше зосередитися на інших фронтах… вони перегруповуються на інших трьох локаціях".

Він також додав, що українські військові контролюють невелику частину міста, і ми це визнаємо. Але потрібно мати на увазі, що Бахмут відіграв велику роль у цій війні".

Інформація від британської розвідки

Таку ж інформацію підтвердили у британській розвідці.

"Станом на 24 травня 2023 року сили так званої "Донецької народної республіки" (ДНР), ймовірно, увійшли в місто, щоб розпочати розмінування", — йдеться у повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що останніми тижнями частини 31-ї бригади Повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії, ймовірно, перекинулися з району Сватове-Кремінна для посилення флангів Бахмута.

Нагадаємо, 5 травня Євген Пригожин заявляв, що за кілька днів відведе підрозділи "Вагнера" з Бахмута. За його словами, "вагнерівці" залишать місто Бахмут, де вони уже кілька місяців не можуть перемогти Сили оборони України. Відхід підрозділів ПВК "Вагнер" з Бахмута мав розпочатися 10 травня.

Причиною виходу ПВК Пригожин назвав "снарядний голод" через незрозумілу позицію міністерства оборони РФ.

Проте вже 20 травня очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці повністю захопили Бахмут. За його словами, це сталось о 12:00.

Пригожин повідомив, про нову дату виходу його найманців з міста. Він стверджував, що "вагнерівці" вийдуть із Бахмута 25 травня і вирушать на відпочинок та перепідготовку, оскільки вони воювали 427 днів.