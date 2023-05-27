Маляр рассказала о ситуации на фронте: на что делает ставку враг
Эпицентр боевых действий остается на востоке. Однако врагу не удается продвигаться вглубь территории.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
Какая ситуация на фронте
По словам Маляра, эпицентр боевых действий остается на востоке. Враг ведет наступательные действия в шести направлениях:
- Купянском,
- Лиманском,
- Авдеевском,
- Марьинском,
- Шахтерском,
- Бахмутском.
Вместе с тем, по всем направлениям враг производит артиллерийские обстрелы и авиационные удары, на которые делает ставку там, где снижается интенсивность боев.
Бахмутское направление
Основное внимание и силы врага были прикованы именно к Бахмутскому направлению. Там враг безуспешно наступал, но в целом наступательная активность снижена. Врагом сделал ставку на нанесение авиационных ударов и интенсивных артиллерийских обстрелов.
"Вчера и сегодня там нет активных боев — ни в городе, ни на флангах. Враг же активно обстреливает окрестности города и подступы к нему. Мы крепко держим занятые ранее господствующие высоты на севере и юге от Бахмута. В то же время продвижение вчера и сегодня приостановлено с целью выполнения других задач", — отметила Маляр.
Она заместитель министра обороны объяснили, что снижение наступательной активности врага обусловлено тем, что производится замена и перегруппировка войск. Враг пытается усилить собственные возможности.
Купянское направление
В Купянском направлении враг пытается занять лучшие позиции. Пока безуспешно.
Лиманское направление
В этом направлении враг ведет наступательные действия, но безуспешно.
Авдеевское направление
Здесь противник вел наступательные действия. Удачи не имел.
Марьинское направление
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.
Шахтерское направление
На Шахтерском направлении враг наносит авиаудары и обстреливает населенные пункты.
Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что часть "вагнеровцев" действительно выходят из Бахмута, однако радоваться ради, поскольку враг просто пытается выиграть время, чтобы "перегруппироваться в других направлениях".