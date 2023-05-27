Маляр рассказала о ситуации на фронте: на что делает ставку враг

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: google.com

Эпицентр боевых действий остается на востоке. Однако врагу не удается продвигаться вглубь территории.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По словам Маляра, эпицентр боевых действий остается на востоке. Враг ведет наступательные действия в шести направлениях:

Купянском,

Лиманском,

Авдеевском,

Марьинском,

Шахтерском,

Бахмутском.

Вместе с тем, по всем направлениям враг производит артиллерийские обстрелы и авиационные удары, на которые делает ставку там, где снижается интенсивность боев.

Бахмутское направление

Основное внимание и силы врага были прикованы именно к Бахмутскому направлению. Там враг безуспешно наступал, но в целом наступательная активность снижена. Врагом сделал ставку на нанесение авиационных ударов и интенсивных артиллерийских обстрелов.

"Вчера и сегодня там нет активных боев — ни в городе, ни на флангах. Враг же активно обстреливает окрестности города и подступы к нему. Мы крепко держим занятые ранее господствующие высоты на севере и юге от Бахмута. В то же время продвижение вчера и сегодня приостановлено с целью выполнения других задач", — отметила Маляр.

Она заместитель министра обороны объяснили, что снижение наступательной активности врага обусловлено тем, что производится замена и перегруппировка войск. Враг пытается усилить собственные возможности.

Купянское направление

В Купянском направлении враг пытается занять лучшие позиции. Пока безуспешно.

Лиманское направление

В этом направлении враг ведет наступательные действия, но безуспешно.

Авдеевское направление

Здесь противник вел наступательные действия. Удачи не имел.

Марьинское направление

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

Шахтерское направление

На Шахтерском направлении враг наносит авиаудары и обстреливает населенные пункты.

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что часть "вагнеровцев" действительно выходят из Бахмута, однако радоваться ради, поскольку враг просто пытается выиграть время, чтобы "перегруппироваться в других направлениях".