Маляр розповіла про ситуацію на фронті за минулий тиждень

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Facebook Ганни Маляр

Протягом минулого тижня противник завдав по Україні 39 ракетних та 334 авіаційних ударів. Проте українські захисники звільнили 4 кВ.км на сході та 10,2 кВ.км на півдні.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Яка ситуація на сході

За словами Ганни Маляр, за тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення, вирівнювання лінії фронту звільнена площа на Сході складає 24 кВ.км, збільшено за тиждень на 4 кВ.км.

"Загалом, на Східному напрямку за минулий тиждень зафіксовано збільшення кількості обстрілів до 7184. Противник використав на нас 343 402 артилерійських та реактивних снарядів", — розповіла заступниця міністра оборони.

Яка ситуація на півдні

Маляр повідомила, що за тиждень в результаті наступальних дій на певних ділянках є просування в глиб противника від лінії нашої оборони. Звільнена площа складає 168,6 кВ.км. За останній тиждень вдалося звільнити 10,2 кВ.км.

Загалом, на таврійському напрямку за минулий тиждень зафіксовано 4318 ворожих обстрілів.

Скільки ударів за минулий тиждень завдали українські оборонці

Наші оборонці за минулий тиждень завдали ударів:

понад 79 ударів по районах зосередження особового складу противника,

по 8 пунктам управління,

по 17 станціям РЕБ,

по 11 складам боєприпасів ворога,

знищили 24 зенітно-ракетних комплексів ворога,

знищили 39 із 67 іранських ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Нагадаємо, нещодавно українські захисники показали, які "скарби" знайшли в захопленому ними військовому складі російських окупантів у П'ятихатках Запорізької області. Так, серед численної кількості зброї знайшлися й кавуни.

Також ми повідомляли, що окупанти відчайдушно намагаються протистояти контрнаступу ЗСУ. Втім морально-психологічний дух ворога дуже низький. Про це розповіла очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк