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Маляр рассказала о ситуации на фронте за прошедшую неделю

10 июля 2023 16:20
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Маляр рассказала о ситуации на фронте за прошедшую неделю
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Facebook Анны Маляр
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В течение прошлой недели противник нанес по Украине 39 ракетных и 334 авиационных ударов. Однако украинские защитники освободили 4 кВ.км на востоке и 10,2 кВ.км на юге.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Какая ситуация на востоке

По словам Анны Маляр, за неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения выравнивание линии фронта освобожденная площадь на Востоке составляет 24 кВ.км, увеличено за неделю на 4 кВ.км.

"В общей сложности, на Восточном направлении за прошедшую неделю зафиксировано увеличение количества обстрелов до 7184. Противник использовал на нас 343 402 артиллерийских и реактивных снарядов", — рассказала заместитель министра обороны.

Какая ситуация на юге

Маляр сообщила, что через неделю в результате наступательных действий на определенных участках есть продвижение в глубь противника от линии нашей обороны. Освободившаяся площадь составляет 168,6 кВ.км. За последнюю неделю удалось уволить 10,2 кВ.км.

В общей сложности, на таврическом направлении за прошедшую неделю зафиксировано 4 318 вражеских обстрелов.

Сколько ударов за прошлую неделю нанесли украинские защитники

Наши защитники за прошлую неделю нанесли удары:

  • больше 79 ударов по районам сосредоточения личного состава противника,
  • по 8 пунктам управления,
  • по 17 станциям РЭБ,
  • по 11 складам боеприпасов врага,
  • уничтожили 24 зенитно-ракетных комплекса врага,
  • уничтожили 39 из 67 иранских ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".

скріншот

Напомним, недавно украинские защитники показали, какие "сокровища" обнаружили в захваченном ими военном составе российских оккупантов в Пятихатках Запорожской области. Да, среди многочисленного оружия нашлись и арбузы.

Также мы сообщали, что оккупанты отчаянно пытаются противостоять контрнаступлению ВСУ. Впрочем, морально-психологический дух врага очень низкий. Об этом рассказала глава объединенного координационного прес-сцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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