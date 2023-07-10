Маляр рассказала о ситуации на фронте за прошедшую неделю

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Facebook Анны Маляр

В течение прошлой недели противник нанес по Украине 39 ракетных и 334 авиационных ударов. Однако украинские защитники освободили 4 кВ.км на востоке и 10,2 кВ.км на юге.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Какая ситуация на востоке

По словам Анны Маляр, за неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения выравнивание линии фронта освобожденная площадь на Востоке составляет 24 кВ.км, увеличено за неделю на 4 кВ.км.

"В общей сложности, на Восточном направлении за прошедшую неделю зафиксировано увеличение количества обстрелов до 7184. Противник использовал на нас 343 402 артиллерийских и реактивных снарядов", — рассказала заместитель министра обороны.

Какая ситуация на юге

Маляр сообщила, что через неделю в результате наступательных действий на определенных участках есть продвижение в глубь противника от линии нашей обороны. Освободившаяся площадь составляет 168,6 кВ.км. За последнюю неделю удалось уволить 10,2 кВ.км.

В общей сложности, на таврическом направлении за прошедшую неделю зафиксировано 4 318 вражеских обстрелов.

Сколько ударов за прошлую неделю нанесли украинские защитники

Наши защитники за прошлую неделю нанесли удары:

больше 79 ударов по районам сосредоточения личного состава противника,

по 8 пунктам управления,

по 17 станциям РЭБ,

по 11 складам боеприпасов врага,

уничтожили 24 зенитно-ракетных комплекса врага,

уничтожили 39 из 67 иранских ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".

Напомним, недавно украинские защитники показали, какие "сокровища" обнаружили в захваченном ими военном составе российских оккупантов в Пятихатках Запорожской области. Да, среди многочисленного оружия нашлись и арбузы.

Также мы сообщали, что оккупанты отчаянно пытаются противостоять контрнаступлению ВСУ. Впрочем, морально-психологический дух врага очень низкий. Об этом рассказала глава объединенного координационного прес-сцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.