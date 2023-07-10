Маляр рассказала о ситуации на фронте за прошедшую неделю
В течение прошлой недели противник нанес по Украине 39 ракетных и 334 авиационных ударов. Однако украинские защитники освободили 4 кВ.км на востоке и 10,2 кВ.км на юге.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
Какая ситуация на востоке
По словам Анны Маляр, за неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения выравнивание линии фронта освобожденная площадь на Востоке составляет 24 кВ.км, увеличено за неделю на 4 кВ.км.
"В общей сложности, на Восточном направлении за прошедшую неделю зафиксировано увеличение количества обстрелов до 7184. Противник использовал на нас 343 402 артиллерийских и реактивных снарядов", — рассказала заместитель министра обороны.
Какая ситуация на юге
Маляр сообщила, что через неделю в результате наступательных действий на определенных участках есть продвижение в глубь противника от линии нашей обороны. Освободившаяся площадь составляет 168,6 кВ.км. За последнюю неделю удалось уволить 10,2 кВ.км.
В общей сложности, на таврическом направлении за прошедшую неделю зафиксировано 4 318 вражеских обстрелов.
Сколько ударов за прошлую неделю нанесли украинские защитники
Наши защитники за прошлую неделю нанесли удары:
- больше 79 ударов по районам сосредоточения личного состава противника,
- по 8 пунктам управления,
- по 17 станциям РЭБ,
- по 11 складам боеприпасов врага,
- уничтожили 24 зенитно-ракетных комплекса врага,
- уничтожили 39 из 67 иранских ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".
Напомним, недавно украинские защитники показали, какие "сокровища" обнаружили в захваченном ими военном составе российских оккупантов в Пятихатках Запорожской области. Да, среди многочисленного оружия нашлись и арбузы.
Также мы сообщали, что оккупанты отчаянно пытаются противостоять контрнаступлению ВСУ. Впрочем, морально-психологический дух врага очень низкий. Об этом рассказала глава объединенного координационного прес-сцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.