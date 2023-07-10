Окупанти вдарили по Оріхову під час видачі гуманітарної допомоги

Наслідки обстрілу Оріхова. Фото: Юрій Малашко

Російські війська вдарили по Оріхову Запорізької області. Зокрема, окупанти завдали удару по житлових кварталах під час видачі гуманітарної допомоги.

Про це повідомив голова Запорізької ОВ Юрій Малашко.

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За словами Малашка, чотири особи загинули на місці (жінки 43, 45, 47 років та чоловік 47 років). При цьому 11 людей було доставлено до лікарні й зараз їм надають медичну допомогу.

"Ворог здійснив 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області: 5 обстрілів з РСЗВ Левадного та Новодарівки, 30 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці", — сказав Малашко і додав, що у Новоданилівці 65-річний чоловік отримав поранення.

Наслідки обстрілу Оріхова. Фото: Юрій Малашко

Наслідки обстрілу Оріхова. Фото: Юрій Малашко

Нагадаємо, що вночі, 10 липня, у Миколаєві пролунали вибухи. Також в Україні оголошено повітряну тривогу в кількох областях.

Також ми повідомляли, що 8 липня російські війська завдали удару по Лиману Донецької області. Наступного дня стало відомо, що кількість жертв зросла.

Крім того, 8 липня ворожими обстрілами було зруйновано 5 цивільних об'єктів Миколаївської області. Загалом у регіоні за понад 500 днів війни знищено або пошкоджено майже 20 тисяч будівель.