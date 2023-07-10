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Окупанти вдарили по Оріхову під час видачі гуманітарної допомоги

10 липня 2023 09:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти вдарили по Оріхову під час видачі гуманітарної допомоги
Наслідки обстрілу Оріхова. Фото: Юрій Малашко
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська вдарили по Оріхову Запорізької області. Зокрема, окупанти завдали удару по житлових кварталах під час видачі гуманітарної допомоги.

Про це повідомив голова Запорізької ОВ Юрій Малашко.

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За словами Малашка, чотири особи загинули на місці (жінки 43, 45, 47 років та чоловік 47 років). При цьому 11 людей було доставлено до лікарні й зараз їм надають медичну допомогу.

"Ворог здійснив 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області: 5 обстрілів з РСЗВ Левадного та Новодарівки, 30 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці", — сказав Малашко і додав, що у Новоданилівці 65-річний чоловік отримав поранення.

Оріхове
Наслідки обстрілу Оріхова. Фото: Юрій Малашко
Оріхове
Наслідки обстрілу Оріхова. Фото: Юрій Малашко

Нагадаємо, що вночі, 10 липня, у Миколаєві пролунали вибухи. Також в Україні оголошено повітряну тривогу в кількох областях.

Також ми повідомляли, що 8 липня російські війська завдали удару по Лиману Донецької області. Наступного дня стало відомо, що кількість жертв зросла.

Крім того, 8 липня ворожими обстрілами було зруйновано 5 цивільних об'єктів Миколаївської області. Загалом у регіоні за понад 500 днів війни знищено або пошкоджено майже 20 тисяч будівель.

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