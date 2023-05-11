Маляр розповіла, що найчастіше крадуть росіяни на окупованих територіях

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Міноборони

З початку травня на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Запорізькій та Херсонській областях, значно зросла кількість випадків мародерства російськими військовими. Крадуть переважно майно і транспортні засоби.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"З початку травня, особливо у дні, які оголошені окупантами святковими та вихідними, на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій та Херсонській областях, значно зросла кількість випадків мародерства та крадіжок російськими військовослужбовцями", — розповіла Маляр.

Вона зазначила, що переважно окупанти крадуть майно і транспортні засоби під приводом нібито необхідності забезпечення евакуації населення.

Зокрема, у населених пунктах Токмак, Пологи, Кам’янка, Розівка, Михайлівка, Молочанськ, Енергодар, Чернігівка на тимчасово окупованій території у Запорізькій області російські окупанти, прикриваючись так званим забезпеченням евакуаційних заходів, розкрадали матеріальні цінності місцевих підприємств та громадян.

"В Енергодарі в нічний час доби з території приватного підприємства "Електропівденмонтаж-10" було викрадено близько 20 одиниць автотранспорту та розграбовано склад матеріального майна", — розповідає заступниця міністра оборони.

Також вночі під приводом евакуації російської окупаційної адміністрації з населеного пункту Скадовськ на тимчасово окупованій території у Херсонській області окупанти поспішно вивезли награбовану оргтехніку та інше майно.

Маляр припустила, що ймовірно, прибуле 7 травня до порту Бердянська чергове вантажне судно, російські загарбники використають для переміщення вкраденого майна на територію тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, нещодавно радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що мародерство у тимчасово окупованому місті досягло небачених масштабів. Окупанти продовжують масово грабувати місцеве населення, не зважаючи навіть на те, що в квартирах живуть люди.