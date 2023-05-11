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Маляр рассказала, что чаще всего воруют россияне на оккупированных территориях

11 мая 2023 09:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Маляр рассказала, что чаще всего воруют россияне на оккупированных территориях
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Минобороны
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

С начала мая на временно оккупированных территориях, в частности, в Запорожской и Херсонской областях, значительно возросло количество случаев мародерства российскими военными. Воруют в основном имущество и транспортные средства.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"С начала мая, особенно в дни, которые оккупанты объявили праздничными и выходными, на временно оккупированных территориях в Запорожской и Херсонской областях, значительно возросло количество случаев мародерства и краж российскими военнослужащими", рассказала Маляр.

Она отметила, что преимущественно оккупанты воруют имущество и транспортные средства под предлогом якобы необходимости обеспечения эвакуации населения.

В частности, в населенных пунктах Токмак, Пологи, Каменка, Розовка, Михайловка, Молочанск, Энергодар, Черниговка на временно оккупированной территории в Запорожской области российские оккупанты, прикрываясь так называемым обеспечением эвакуационных мероприятий, разворовывали материальные ценности местных предприятий и граждан.

"В Энергодаре в ночное время суток с территории частного предприятия "Электроюгмонтаж-10" было похищено около 20 единиц автотранспорта и разграблены склад материального имущества", рассказывает заместитель министра обороны.

Также ночью под предлогом эвакуации российской оккупационной администрации из населенного пункта Скадовск на временно оккупированной территории в Херсонской области оккупанты спешно вывезли награбленную оргтехнику и другое имущество.

Маляр предположила, что, вероятно, прибывшее 7 мая в порт Бердянска очередное грузовое судно, российские захватчики используют для перемещения украденного имущества на территорию временно оккупированного Крыма.

Напомним, недавно советник городского головы Мариуполя Петр Андрущенко рассказал, что мародерство во временно оккупированном городе достигло невиданных масштабов. Оккупанты продолжают массово грабить местное население, несмотря даже на то, что в квартирах живут люди.

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