Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті зараз

Заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр. Фото: АрміяInform

Українські війська продовжують утримувати південно-західний район Бахмута. На фланга навколо самого місті Сили оборони України трохи просунулися.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Активність ворога

За словами Маляр, сьогодні російські окупанти знизили активність наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Разом з тим, кількість обстрілів залишається на попередньому високому рівні.

Бахмут

У самому Бахмуті росіяни проводять зачистку тих районів, які взяли під контроль.

Збройні сили України, зазначила Ганна Маляр, контролюють південно-західну околицю Бахмута, район "Літак".

Околиця міста

У передмісті Бахмута росіяни в деяких місцях намагаються просунутися, але в основному тримають оборону — і зазнають великих втрат.

А от на північному та південному флангах Збройні сили України трохи просунулися уперед.

Нагадаємо, учора, 22 травня, Сергій Череватий повідомив, що українським бійцям вдалося здійснити кілька вдалих наступальних дій під Бахмутом. За 24 години вони змогли просунутися на відстань від 200 до 400 метрів.