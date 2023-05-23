Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте сейчас

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр. Фото: АрмияInform

Украинские войска продолжают удерживать юго-западный район Бахмута. На фланге вокруг самого города Силы обороны Украины немного продвинулись.

Об этом на своем Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Активность врага

По словам Маляр, сегодня российские оккупанты снизили активность наступательных действий на Бахмутском направлении.

Вместе с тем количество обстрелов остается на прежнем высоком уровне.

Бахмут

В самом Бахмуте россияне производят зачистку тех районов, которые взяли под контроль.

Вооруженные силы Украины, отметила Анна Маляр, контролируют юго-западную окраину Бахмута, район "Літак".

Окрестность города

В пригороде Бахмута россияне в некоторых местах пытаются продвинуться, но в основном держат оборону — и несут большие потери.

А вот на северном и южном флангах Вооруженные силы Украины немного продвинулись вперед.

Напомним, вчера, 22 мая, Сергей Череватый сообщил, что украинским бойцам удалось совершить несколько удачных наступательных действий под Бахмутом. Через 24 часа они смогли продвинуться на расстояние от 200 до 400 метров.