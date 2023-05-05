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Сили оборони другий день поспіль знищують понад 600 окупантів, — Генштаб

5 травня 2023 08:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Сили оборони другий день поспіль знищують понад 600 окупантів, — Генштаб
Український військовий на фронті. Фото: Генеральний штаб ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених протягом 4 травня російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 4 травня українські захисники знищили на фронтах війни понад 600 російських окупантів. Такий рівень російських втрат фіксується другу добу поспіль.

Крім того, росіяни втратили три танки, вісім бронемашин, 16 артилерійських систем та три ракетні системи залпового вогню.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати армії країни-агресора наступні:

  • особового складу — близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 710 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 224 (+8) од.;
  • артилерійських систем — 2 978 (+16) од.;
  • РСЗВ — 550 (+3) од.;
  • засобів ППО — 304 (+0) од.;
  • літаків — 308 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 294 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 540 (+17);
  • крилатих ракет — 947 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 916 (+30) од.;
  • спеціальної техніки — 373 (+3).
Втрати російської армії на 5 травня 2023 року
Втрати російської армії на 5 травня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ завдали 6 ударів по районах зосередження ворога.

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