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Маляр розповіла, що ЗСУ знищили в Макіївкці

6 липня 2023 16:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Маляр розповіла, що ЗСУ знищили в Макіївкці
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Міноборони
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про успішне влучання ЗСУ в окупованому місті Макіївка Донецької області. За її словами, було знищено великий ворожий склад.

Про це Ганна Маляр написала у своєму Telegram-каналі.

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Удар по російському складу в Макіївці

За словами Маляр, українські військові щодня знаходять і знищують склади, а також логістичні вузли російських окупантів. Вона розповіла, що за минулу добу вдалося знищити шість складів боєприпасів РФ на Таврійському напрямку.

"Це наша відповідь на лобові штурми ворога. Ми наносимо ефективні, болючі точкові удари, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів та пального раніше чи пізніше стане фатальною. В сучасній війні логістичні цілі є ключовими", — наголосила Маляр. 

Заступниця міністра оборони зазначила, що удар по складу в Макіївці — це яскравий приклад ефективної роботи українських артилеристів та аеророзвідників. За її словами, було знищено великий ворожий склад, де зберігалися артилерійські снаряди та ракети для РСЗВ БМ-21 "ГРАД".

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Допис Маляр. Фото: t.me/annamaliar

Нагадаємо, у ніч проти 5 липня в окупованому місті Макіївка, що в Донецькій області, лунали вибухи. Вибухали склади російських окупантів.

Також ми писали, що 5 липня у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області нібито внаслідок удару українських військових загорілася російська нафтобаза. За даними екстрених служб, розлилося пальне, що й посприяло фаєршоу. 

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