Маляр рассказала, что ВСУ уничтожили в Макеевке

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала об успешном попадании ВСУ в оккупированном городе Макеевка Донецкой области. По ее словам, был уничтожен большой вражеский склад.

Об этом Анна Маляр написала в своем Telegram-канале.

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По словам Маляр, украинские военные каждый день находят и уничтожают склады, а также логистические узлы российских оккупантов. Она рассказала, что за минувшие сутки удалось уничтожить шесть складов боеприпасов РФ на Таврическом направлении.

"Это наш ответ на лобовые штурмы врага. Мы наносим эффективные, болезненные точечные удары, обескровливаем оккупанта, для которого нехватка боеприпасов и горючего рано или поздно станет фатальной. В современной войне логистические цели являются ключевыми", — отметила Маляр.

Заместитель министра обороны отметила, что удар по складу в Макеевке — это яркий пример эффективной работы украинских артиллеристов и аэроразведчиков. По ее словам, был уничтожен большой вражеский склад, где хранились артиллерийские снаряды и ракеты для РСЗО БМ-21 "ГРАД".

Пост Маляр. Фото: t.me/annamaliar

Напомним, в ночь на 5 июля в оккупированном городе Макеевка в Донецкой области раздавались взрывы. Взрывались склады российских оккупантов.

Также мы писали, что 5 июля во временно оккупированной Макеевке Донецкой области якобы в результате удара украинских военных загорелась российская нефтебаза. По данным экстренных служб, разлилось горючее, что и поспособствовало фаер-шоу.