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Маляр розповіла, скільки населених пунктів вдалося звільнити завдяки ЗСУ

12 червня 2023 21:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Маляр розповіла, скільки населених пунктів вдалося звільнити завдяки ЗСУ
Ганна Маляр. Фото: Міноборони України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Під час наступальної операції ЗСУ у Донецькому і Таврійському операційних районах вдалося звільнити сім населених пунктів. Українські військові продовжують звільняти землю від російських загарбників.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, були звільнені такі населені пункти: 

  • Лобкове,
  • Левадне,
  • Новодарівка,
  • Нескучне,
  • Сторожеве,
  • Макарівка,
  • Благодатне.

"Просування військ наступального угруповання склало 6,5 км. Площа території взятої під контроль 90 кВ.км", — зазначила Маляр.

Успіхи на фронті

Українська армія на Бахмутському напрямку знищила понад 60 окупантів і завдала поранень восьми десяткам загарбників. Сили оборони України просунулися на 700 метрів.

На фронті у районі міста Бахмут українські війська ведуть позиційні бої, при цьому відтісняючи російських окупантів на схід.

"На флангах пройшли від 250 до 700 м, посунувши ворога",  наголосив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Також він поінформував, що на цьому напрямку були знищені 66 окупантів, поранені 83 російські військові, а трьох вдалося узяти в полон.

Нагадаємо, запорізькі тероборонці оголосили про звільнення села Новодарівка Пологівського району від російських військ. Українці визволили село ще 4 червня, після чого окупанти безуспішно намагалися повернути свої позиції.

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