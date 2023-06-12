Маляр розповіла, скільки населених пунктів вдалося звільнити завдяки ЗСУ

Ганна Маляр. Фото: Міноборони України

Під час наступальної операції ЗСУ у Донецькому і Таврійському операційних районах вдалося звільнити сім населених пунктів. Українські військові продовжують звільняти землю від російських загарбників.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, були звільнені такі населені пункти:

Лобкове,

Левадне,

Новодарівка,

Нескучне,

Сторожеве,

Макарівка,

Благодатне.

"Просування військ наступального угруповання склало 6,5 км. Площа території взятої під контроль 90 кВ.км", — зазначила Маляр.

Успіхи на фронті

Українська армія на Бахмутському напрямку знищила понад 60 окупантів і завдала поранень восьми десяткам загарбників. Сили оборони України просунулися на 700 метрів.

На фронті у районі міста Бахмут українські війська ведуть позиційні бої, при цьому відтісняючи російських окупантів на схід.

"На флангах пройшли від 250 до 700 м, посунувши ворога", — наголосив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Також він поінформував, що на цьому напрямку були знищені 66 окупантів, поранені 83 російські військові, а трьох вдалося узяти в полон.

Нагадаємо, запорізькі тероборонці оголосили про звільнення села Новодарівка Пологівського району від російських військ. Українці визволили село ще 4 червня, після чого окупанти безуспішно намагалися повернути свої позиції.