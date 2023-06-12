ЗСУ звільнили Новодарівку на приазовському напрямку

Бійці Запорізької ОБр ТрО на приазовському фронті. Фото: Facebook-сторінка бригади

Запорізькі тероборонці оголосили про звільнення села Новодарівка Пологівського району від російських військ. Українці визволили село ще 4 червня, після чого окупанти безуспішно намагалися повернути свої позиції.

Про це повідомляє на своїй Facebook-сторінці Запорізька окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.

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Звільнення Новодарівки

Сили оборони України продовжують звільняти від російської окупації населені пункти на приазовському напрямку.

Так, було повернено під контроль України село Новодарівка у Пологівському районі Запорізької області, на межі із Донецькою областю.

Вигнали російські війська з цього населеного пункту механізований підрозділ та зведений підрозділ Запорізької окремої бригади територіальної оборони.

Деталі операції

Як зазначили представники бригади, Новодарівка була звільнена від окупаційних військ ще 4 червня.

Після того росіяни активно намагалися повернути втрачені позиції.

"Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів", — наголосили у Запорізькій окремій бригаді ТрО.

Нагадаємо, що 10 червня Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українська армія почала довгоочікуваний контрнаступ. А Міноборони показало інтригуюче відео з Будановим.

Додамо, що 11 червня українські бійці звільнили населений пункт Благодатне на Донеччині. Над селищем вже майорить український прапор.