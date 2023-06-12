ЗСУ звільнили Новодарівку на приазовському напрямку
Запорізькі тероборонці оголосили про звільнення села Новодарівка Пологівського району від російських військ. Українці визволили село ще 4 червня, після чого окупанти безуспішно намагалися повернути свої позиції.
Про це повідомляє на своїй Facebook-сторінці Запорізька окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.
Звільнення Новодарівки
Сили оборони України продовжують звільняти від російської окупації населені пункти на приазовському напрямку.
Так, було повернено під контроль України село Новодарівка у Пологівському районі Запорізької області, на межі із Донецькою областю.
Вигнали російські війська з цього населеного пункту механізований підрозділ та зведений підрозділ Запорізької окремої бригади територіальної оборони.
Деталі операції
Як зазначили представники бригади, Новодарівка була звільнена від окупаційних військ ще 4 червня.
Після того росіяни активно намагалися повернути втрачені позиції.
"Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів", — наголосили у Запорізькій окремій бригаді ТрО.
Нагадаємо, що 10 червня Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українська армія почала довгоочікуваний контрнаступ. А Міноборони показало інтригуюче відео з Будановим.
Додамо, що 11 червня українські бійці звільнили населений пункт Благодатне на Донеччині. Над селищем вже майорить український прапор.