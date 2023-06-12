Під Бахмутом ЗСУ просунулися на 700 метрів, — Череватий
Українська армія на Бахмутському напрямку знищила понад 60 окупантів і завдала поранень восьми десяткам загарбників. Сили оборони України просунулися на 700 метрів.
Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив в ефірі національного телемарафону єдиних новин.
Просування Сил оборони під Бахмутом
На фронті у районі міста Бахмут українські війська ведуть позиційні бої, при цьому відтісняючи російських окупантів на схід.
"На флангах пройшли від 250 до 700 м, посунувши ворога", — наголосив Череватий.
Також він поінформував, що на цьому напрямку були знищені 66 окупантів, поранені 83 російські військові, а трьох вдалося узяти в полон.
Знищені російські цілі
Сили оборони України завдали потужних ударів по позиціях російських військ на цьому напрямку.
В результаті були знищені:
- дві бойові машини піхоти ворога;
- дві бойові машини десанту;
- БТР;
- два самохідних міномети "Нона";
- гаубиця Д-30;
- протитанковий ракетний комплекс;
- польовий склад з боєприпасами.
Нагадаємо, 10 червня українська армія, за словами Череватого, на деяких ділянках Бахмутського фронту просунулася взагалі на 1400 метрів.