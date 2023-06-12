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Під Бахмутом ЗСУ просунулися на 700 метрів, — Череватий

12 червня 2023 11:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Під Бахмутом ЗСУ просунулися на 700 метрів, — Череватий
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Фото: АрміяInform
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українська армія на Бахмутському напрямку знищила понад 60 окупантів і завдала поранень восьми десяткам загарбників. Сили оборони України просунулися на 700 метрів.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив в ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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На фронті у районі міста Бахмут українські війська ведуть позиційні бої, при цьому відтісняючи російських окупантів на схід.

"На флангах пройшли від 250 до 700 м, посунувши ворога", — наголосив Череватий.

Також він поінформував, що на цьому напрямку були знищені 66 окупантів, поранені 83 російські військові, а трьох вдалося узяти в полон.

Знищені російські цілі

Сили оборони України завдали потужних ударів по позиціях російських військ на цьому напрямку.

В результаті були знищені:

  • дві бойові машини піхоти ворога;
  • дві бойові машини десанту;
  • БТР;
  • два самохідних міномети "Нона";
  • гаубиця Д-30;
  • протитанковий ракетний комплекс;
  • польовий склад з боєприпасами.

Нагадаємо, 10 червня українська армія, за словами Череватого, на деяких ділянках Бахмутського фронту просунулася взагалі на 1400 метрів.

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