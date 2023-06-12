Під Бахмутом ЗСУ просунулися на 700 метрів, — Череватий

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Фото: АрміяInform

Українська армія на Бахмутському напрямку знищила понад 60 окупантів і завдала поранень восьми десяткам загарбників. Сили оборони України просунулися на 700 метрів.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив в ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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На фронті у районі міста Бахмут українські війська ведуть позиційні бої, при цьому відтісняючи російських окупантів на схід.

"На флангах пройшли від 250 до 700 м, посунувши ворога", — наголосив Череватий.

Також він поінформував, що на цьому напрямку були знищені 66 окупантів, поранені 83 російські військові, а трьох вдалося узяти в полон.

Знищені російські цілі

Сили оборони України завдали потужних ударів по позиціях російських військ на цьому напрямку.

В результаті були знищені:

дві бойові машини піхоти ворога;

дві бойові машини десанту;

БТР;

два самохідних міномети "Нона";

гаубиця Д-30;

протитанковий ракетний комплекс;

польовий склад з боєприпасами.

Нагадаємо, 10 червня українська армія, за словами Череватого, на деяких ділянках Бахмутського фронту просунулася взагалі на 1400 метрів.