Маляр рассказала, сколько населенных пунктов удалось уволить благодаря ВСУ

Маляр рассказала, сколько населенных пунктов удалось освободить благодаря ВСУ
Во время наступательной операции ВСУ в Донецком и Таврийском операционных районах удалось освободить семь населенных пунктов. Украинские военные продолжают освобождать землю от российских оккупантов.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Что уже освободили
По ее словам, были освобождены такие населенные пункты:
- Лобковое,
- Левадное,
- Новодаровка,
- Нескучное,
- Сторожевое,
- Макаровка,
- Благодатное.
"Продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км. Площадь территории взятой под контроль 90 кВ.км", — отметила Маляр.
Удачи на фронте
Украинская армия на Бахмутском направлении уничтожила более 60 оккупантов и нанесла ранения восьми десяткам захватчиков. Силы обороны Украины продвинулись на 700 метров.
На фронте в районе города Бахмут украинские войска ведут позиционные бои, оттесняя при этом российских оккупантов на восток.
"На флангах прошли от 250 до 700 м, сдвинув врага", — подчеркнул спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Также он проинформировал, что на этом направлении были уничтожены 66 оккупантов, ранены 83 российских военных, а троих удалось взять в плен.
Напомним, запорожские терроборонцы объявили об освобождении села Новодаровка Пологовского района от российских войск. Украинцы освободили село еще 4 июня, после чего оккупанты безуспешно пытались вернуть свои позиции.