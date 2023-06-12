Маляр рассказала, сколько населенных пунктов удалось уволить благодаря ВСУ

Анна Маляр. Фото: Минобороны Украины

Во время наступательной операции ВСУ в Донецком и Таврийском операционных районах удалось освободить семь населенных пунктов. Украинские военные продолжают освобождать землю от российских оккупантов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Читайте также:

Что уже освободили

По ее словам, были освобождены такие населенные пункты:

Лобковое,

Левадное,

Новодаровка,

Нескучное,

Сторожевое,

Макаровка,

Благодатное.

"Продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км. Площадь территории взятой под контроль 90 кВ.км", — отметила Маляр.

Удачи на фронте

Украинская армия на Бахмутском направлении уничтожила более 60 оккупантов и нанесла ранения восьми десяткам захватчиков. Силы обороны Украины продвинулись на 700 метров.

На фронте в районе города Бахмут украинские войска ведут позиционные бои, оттесняя при этом российских оккупантов на восток.

"На флангах прошли от 250 до 700 м, сдвинув врага", — подчеркнул спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Также он проинформировал, что на этом направлении были уничтожены 66 оккупантов, ранены 83 российских военных, а троих удалось взять в плен.

Напомним, запорожские терроборонцы объявили об освобождении села Новодаровка Пологовского района от российских войск. Украинцы освободили село еще 4 июня, после чего оккупанты безуспешно пытались вернуть свои позиции.