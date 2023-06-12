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Маляр рассказала, сколько населенных пунктов удалось освободить благодаря ВСУ

12 июня 2023 21:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Маляр рассказала, сколько населенных пунктов удалось уволить благодаря ВСУ
Анна Маляр. Фото: Минобороны Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во время наступательной операции ВСУ в Донецком и Таврийском операционных районах удалось освободить семь населенных пунктов. Украинские военные продолжают освобождать землю от российских оккупантов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, были освобождены такие населенные пункты:

  • Лобковое,
  • Левадное,
  • Новодаровка,
  • Нескучное,
  • Сторожевое,
  • Макаровка,
  • Благодатное.

"Продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км. Площадь территории взятой под контроль 90 кВ.км", — отметила Маляр.

Удачи на фронте

Украинская армия на Бахмутском направлении уничтожила более 60 оккупантов и нанесла ранения восьми десяткам захватчиков. Силы обороны Украины продвинулись на 700 метров.

На фронте в районе города Бахмут украинские войска ведут позиционные бои, оттесняя при этом российских оккупантов на восток.

"На флангах прошли от 250 до 700 м, сдвинув врага", — подчеркнул спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Также он проинформировал, что на этом направлении были уничтожены 66 оккупантов, ранены 83 российских военных, а троих удалось взять в плен.

Напомним, запорожские терроборонцы объявили об освобождении села Новодаровка Пологовского района от российских войск. Украинцы освободили село еще 4 июня, после чего оккупанты безуспешно пытались вернуть свои позиции.

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