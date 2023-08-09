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В СтратКомі розповіли, яку частину територій вже звільнили ЗСУ

9 серпня 2023 12:41
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
В СтратКомі розповіли, яку частину територій вже звільнили ЗСУ
Воїн ЗСУ на полі бою. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ.
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

ЗСУ із кожним днем наближають перемогу. Так, стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення наші воїни звільнили понад 40 тисяч квадратних кілометрів.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ

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Триває український контрнаступ. Воїни ЗСУ активно ведуть боротьбу з окупантами на сході та півдні держави. Так, на Бахмутському напрямку є помітний прогрес. Під контролем України перебуває Кліщіївка. Незабаром під українськими прапорами знову опиняться Андріївка і Курдюмівка. 

Водночас, як провідомив екскомандир "Азову" Максим Жорін, тривають запеклі бої. Адже під Бахмут РФ відправляє свої найпотужніші сили. 

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Бойові дії на Бахмутському напрямку. Фото: Deepstate

Водночас останніми днями в інформаційному просторі все більше новин про просування ЗСУ на південному сході України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

За інформацією заступника зі стратегічних комунікацій Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сергія Кузьміна, наші війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку в районі села Роботине.

"Там тривають дії щодо знищення ворога. Також там є певні просування сотнями метрів на цьому напрямку", — повідомив він.

Саме через Роботине пролягає один з найкоротших шляхів до прориву російської оборони на півдні. Для підтримки балансу сил українське командування зімпровізувало та використало свіжі резерви сил. До того ж саме на цьому напрямку дуже активно використовують зброю західних партнерів.

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Бойові дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Фото: Deepstate

 Також, щоб порушити логістику окупантів та змусити їх відступити з півдня, ЗСУ регулярно влаштовують "бавовну" у тимчасово окупованому Криму. За словами, речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, на півострові немає такої точки, куди б не могли дістати ЗСУ. 

Так, сьогодні, 9 серпня у Криму чули вибухи. У Севастопольській бухті помітили дим. 

Водночас окупанти ретельно укріплюють позиції. Вже неодноразово українське військове командування пояснювало, що саме через це контрнаступ просувається повільніше ніж хотілося б.

"Ворог мінує позиції навіть в три шари. Також росіяни укріплюють і бетонують ключові для них панівні висоти", — повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Таким чином, незважаючи на спротив окупантів наші захисники метр за метром повертають Україні те, що їй належить. Результати ЗСУ за час повномасштабного вторгнення вражають.

"Понад 40 000 квадратних кілометрів України Сили оборони звільнили з 24 лютого 2022 року. Це більше, ніж територія Молдови. Трохи менше, ніж два Ізраїля. І близько 15 таких міст, як Москва", — інформує СтратКом.

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Скриншот повідомлення Стратегічного командування

Нагадаємо, у російському Владивостоці вночі пролунав потужний вибух.

Також ми писали, що Нацгвардійці професійно знищили російський міномет "Васильок" на Бахмутському напрямку.

Водночас експерт розповів, чи є удари по мостах початком вирішального етапу контрнаступу.

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