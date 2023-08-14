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Маляр рассказала, сколько территорий ВСУ освободили на Бахмутском направлении

14 августа 2023 12:39
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Валерия Пержун
редактор
Маляр рассказала, сколько территорий ВСУ освободили на Бахмутском направлении
Заместитель Министра обороны Украины Фото: Анна Маляр Ukraine media centre
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Украинское контрнаступление продолжается. Защитникам приходится тяжело бороться за каждый метр земли. За прошедшую неделю на Бахмутском направлении ВСУ освободили 3 квадратных километра.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр во время включения с Military Media Center.

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Под контролем ВСУ на Бахмутском направлении находятся позиции в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. Однако оккупанты на этой неделе пытались их вернуть.

"Враг пытался на этой неделе вернуть утраченные позиции в районах западнее Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки", — отметила она.

Однако ВСУ отразили все атаки. К тому же под контролем ВСУ входы, выходы и передвижения российских сил в Бахмуте. Оккупанты оказались под украинским огнем.

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Боевые действия в Бахмутском направлении. Фото: DeepState

По словам Анны Маляр, всего на южном фланге Бахмутского направления уволено уже 40 кв. км территории. На этой неделе наши воины вернули Украине еще 3 квадратных километра территории.

Напомним, ВСУ закрепились на оккупированной части Херсонской области.

Также в Страткоме рассказали, какую часть территорий уже освободили ВСУ.

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