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Маляр рассказала, скольких российских оккупантов ВСУ взяли в плен на прошлой неделе

17 июля 2023 12:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Маляр рассказала, сколько российских оккупантов взяли ВСУ в плен на прошлой неделе
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: armyinform.com.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За прошедшую неделю ВСУ взяли в плен более 60 российских оккупантов. Кроме того, Силам обороны Украины удалось уничтожить важную технику противника.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр во время включения с Military Media Center.

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По словам Анны Маляр, ВСУ взяли 68 российских оккупантов в плен за прошедшую неделю.

Кроме этого уничтожили такую вражескую технику:

  • 19 танков;
  • 15 зенитно-ракетных комплексов;
  • станции РЭБ;
  • средства противовоздушной обороны
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Сообщение Military Media Center. Фото: скриншот

Напомним, по сравнению с прошлым годом оккупанты снизили интенсивность массированных ударов по Украине. Они могут готовить новую мощную атаку, накапливая определенный ракетный арсенал.

Добавим, в Воздушных Силах Украины пока не могут сбивать дроны и ракеты РФ подальше от городов. В противном случае Россия сможет легко обнаруживать "пробелы" в противовоздушной обороне.

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