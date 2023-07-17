Маляр рассказала, сколько российских оккупантов взяли ВСУ в плен на прошлой неделе

Маляр рассказала, скольких российских оккупантов ВСУ взяли в плен на прошлой неделе
За прошедшую неделю ВСУ взяли в плен более 60 российских оккупантов. Кроме того, Силам обороны Украины удалось уничтожить важную технику противника.
Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр во время включения с Military Media Center.
оккупанты в плену
По словам Анны Маляр, ВСУ взяли 68 российских оккупантов в плен за прошедшую неделю.
Кроме этого уничтожили такую вражескую технику:
- 19 танков;
- 15 зенитно-ракетных комплексов;
- станции РЭБ;
- средства противовоздушной обороны
Напомним, по сравнению с прошлым годом оккупанты снизили интенсивность массированных ударов по Украине. Они могут готовить новую мощную атаку, накапливая определенный ракетный арсенал.
Добавим, в Воздушных Силах Украины пока не могут сбивать дроны и ракеты РФ подальше от городов. В противном случае Россия сможет легко обнаруживать "пробелы" в противовоздушной обороне.