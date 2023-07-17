Маляр рассказала, сколько российских оккупантов взяли ВСУ в плен на прошлой неделе

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: armyinform.com.ua

За прошедшую неделю ВСУ взяли в плен более 60 российских оккупантов. Кроме того, Силам обороны Украины удалось уничтожить важную технику противника.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр во время включения с Military Media Center.

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По словам Анны Маляр, ВСУ взяли 68 российских оккупантов в плен за прошедшую неделю.

Кроме этого уничтожили такую вражескую технику:

19 танков;

15 зенитно-ракетных комплексов;

станции РЭБ;

средства противовоздушной обороны

Сообщение Military Media Center. Фото: скриншот

Напомним, по сравнению с прошлым годом оккупанты снизили интенсивность массированных ударов по Украине. Они могут готовить новую мощную атаку, накапливая определенный ракетный арсенал.

Добавим, в Воздушных Силах Украины пока не могут сбивать дроны и ракеты РФ подальше от городов. В противном случае Россия сможет легко обнаруживать "пробелы" в противовоздушной обороне.