Маляр відповіла на оголошення РФ у "розшук" Залужного та Сирського

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Укрінформ

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що Росія оголосила у "розшук" Головнокомандувача Валерія Залужного та Командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. За її словами, це один із прийомів інформаційної війни.

Про це Маляр написала в Telegram.

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"Місія нездійсненна"

"У 2014-2015 вони теж відкривали кримінальні провадження проти наших командувачів і комбригів. Звинувачували у нібито вчиненні злочинів під час ведення бойових дій", — зазначила Маляр.

Вона також заявила, що цей прийом покликаний нівелювати статус України як жертви міжнародного злочину агресії та є спробою урівняти їхні дії з нашими оборонними. Також Росія таким чином намагається посилити психологічний тиск та деморалізувати наших військових.

"Втім, "місія нездійсненна". Росія цією війною створила собі настільки токсичну репутацію та настільки втратила довіру, що будь-які звинувачення з їхнього боку на адресу наших військових сприймаються як обтяжувальна обставина", — заявила заступниця Міністра оборони.

Вона також додала, що тиснути психологічно на командувачів в умовах нерівності сил — безперспективно.

Нагадаємо, що російські пропагандисти активно поширюють інформацію про нібито "тяжке поранення" та навіть "смерть" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вони вкотре зганьбилися та опублікували світлину мертвого окупанта, заявляючи, що це Залужний.