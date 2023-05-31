Маляр ответила на объявление РФ в "розыск" Залужного и Сырского

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Укринформ

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что Россия объявила в "розыск" Главнокомандующего Валерия Залужного и Командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. По ее словам, это один из приемов информационной войны.

Об этом Маляр написала в Telegram.

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"Миссия невыполнима"

"В 2014-2015 они тоже открывали уголовные производства против наших командующих и комбригов. Обвиняли в якобы совершении преступлений во время ведения боевых действий", — отметила Маляр.

Она также заявила, что этот прием призван нивелировать статус Украины как жертвы международного преступления агрессии и попытка уравнять их действия с нашими оборонными. Россия таким образом пытается усилить психологическое давление и деморализовать наших военных.

"Впрочем, "миссия невыполнима". Россия этой войной создала себе настолько токсическую репутацию и настолько потеряла доверие, что любые обвинения с их стороны в адрес наших военных воспринимаются как отягчающее обстоятельство", — заявила заместитель Министра обороны.

Она также добавила, что давить психологически на командующих в условиях неравенства сил — бесперспективно.

Напомним, что российские пропагандисты активно распространяют информацию о якобы "тяжелом ранении" и даже "смерти" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Они в очередной раз опозорились и опубликовали фотографию мертвого оккупанта, заявляя, что это Залужный.