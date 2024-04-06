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Маляр заявила, що Росія копіює Україну у війні

6 квітня 2024 03:42
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Що російська армія копією у українських військових
Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: SCANPIX
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Ворожа російська армія вчиться воювати і активно копіює дії Збройних сил України. Окупанти війська використовують українські військові ідеї навіть щодо пересування своїх підрозділів.

Про це у п'ятницю, 5 квітня, у своєму Telegram розповіла колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За словами Маляр, у на початку війни наші штаби працювали значно ефективніше за ворожі, операції планувались майстерніше, а військова бюрократія і шлях прийняття рішень були коротшими, ніж у ворога.

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Telegram/Ганна Маляр 

На думку Ганни Маляр, час грає проти України: "Чи є з цього вихід? Він був і рік тому — допомогти нам із зброєю та ППО, аби ми отримали перевагу над ворогом і швидше звільнили свої території".

Нагадаємо, у Повітряних силах Збройних сил України показали роботу наших захисників на півдні держави. Зокрема, знищення ворожих безпілотників.

Також ми писали, що ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про пісню, яка є саундтреком до фільму "Красуня" Roxette — It Must Have Been Love. Ганна зізналася, що її з чоловіком пов'язують деякі треки колективу, та розповіла, як війна вплинула на їхні стосунки.

війна
російські війська
Ганна Маляр
ППО

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