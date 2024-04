Що російська армія копією у українських військових

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: SCANPIX

Ворожа російська армія вчиться воювати і активно копіює дії Збройних сил України. Окупанти війська використовують українські військові ідеї навіть щодо пересування своїх підрозділів.

Про це у п'ятницю, 5 квітня, у своєму Telegram розповіла колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Час грає проти України

За словами Маляр, у на початку війни наші штаби працювали значно ефективніше за ворожі, операції планувались майстерніше, а військова бюрократія і шлях прийняття рішень були коротшими, ніж у ворога.

На думку Ганни Маляр, час грає проти України: "Чи є з цього вихід? Він був і рік тому — допомогти нам із зброєю та ППО, аби ми отримали перевагу над ворогом і швидше звільнили свої території".

