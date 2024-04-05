Російська армія намагається прорвати оборону ЗСУ — новий звіт Генштабу

Українські військові. Фото: NTA

Розпочався 772-й день масштабної військової агресії з боку Російської Федерації. За останню добу сталося 65 військових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у п'ятницю, 5 квітня

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Ситуація на фронті

Ворог здійснив 4 ракетні удари, 80 авіаційних нальотів та 108 артилерійських обстрілів по позиціях українських військ та населеним пунктам. В результаті цих атак є жертви та поранені серед цивільного населення, а також пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.

Російська армія вночі запустила 13 дронів "Shahed", але вони були збиті системами ППО.

Протягом останньої доби відбулися авіаційні нальоти на житлові райони в декількох українських областях, зокрема Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій. Приблизно 120 населених пунктів постраждали від артилерійських обстрілів.

Становище на Волинському та Поліському фронтах залишається незмінним і стабільним. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає свою присутність та здійснює диверсійні акції, метою яких є перешкоджання руху українських військ, а також посилює мінування прикордонних територій.

На Куп’янському напрямку ворожі сили не здійснювали наступальних операцій. На Лиманському фронті українські підрозділи успішно відбили чотири спроби прориву в районах Тернів та Ямполівки. На Бахмутському напрямку було відбито 30 спроб ворога поліпшити своє тактичне положення. На Авдіївському напрямку наші військові відбили дві атаки.

На Новопавлівському фронті військові продовжують стримувати ворога, який понад двадцять разів намагався прорвати лінію оборони. На Оріхівському напрямку противник здійснив чотири невдалі спроби атаки. На Херсонському напрямку ворог здійснив 5 безуспішних атак.

Українські військові продовжують завдавати значних втрат окупантам, послаблюючи їхні сили по всій лінії фронту. Авіація оборонних сил нанесла удари по семи районах зосередження особового складу, а ракетні підрозділи знищили один район концентрації, дві артилерійські установки, одну радіолокаційну станцію, одну станцію радіоелектронної боротьби та два засоби протиповітряної оборони ворога.

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Втрати окупантів станом на 5 квітня

особового складу — близько 44 5900 (+860) осіб;

танків — 7 033 (+15) одиниць;

бойових броньованих машин — 13 459 (+73) одиниць;

артилерійських систем — 11 221 (+50) одиниця;

РСЗВ — 1 029 (+3) одиниць;

засобів ППО — 747 (+1) одиниць;

літаків — 347 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8 847 (+30) одиниць;

крилатих ракет — 2 059 (+0) одиниць;

кораблів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 14 922 (+61) одиниця;

спеціальної техніки — 1 849 (+4) одиниць.

Втрати окупантів станом на 5 квітня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що у ніч на 5 квітня 2024 року Повітряні сили збили 13 ударних БпЛА типу "шахед".

Раніше ми повідомляли, що екскомандир полку "Азов" Жорін розкритикував союзників України.