Что российская армия копией у украинских военных

Вражеская российская армия учится воевать и активно копирует действия Вооруженных сил Украины. Оккупанты используют украинские военные идеи даже для передвижения своих подразделений.

Об этом в пятницу, 5 апреля, в своем Telegram рассказала бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр.

Время играет против Украины

По словам Маляр, в начале войны наши штабы работали значительно эффективнее вражеских, операции планировались более мастерски, а военная бюрократия и путь принятия решений были короче, чем у врага.

По мнению Анны Маляр, время играет против Украины: "Есть ли из этого выход? Он был и год назад — помочь нам с оружием и ПВО, чтобы мы получили преимущество над врагом и быстрее освободили свои территории".

