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Маляр заявила, что Россия копирует Украину в войне

6 апреля 2024 03:42
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Что российская армия копией у украинских военных
Бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: SCANPIX
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Вражеская российская армия учится воевать и активно копирует действия Вооруженных сил Украины. Оккупанты используют украинские военные идеи даже для передвижения своих подразделений.

Об этом в пятницу, 5 апреля, в своем Telegram рассказала бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Время играет против Украины

По словам Маляр, в начале войны наши штабы работали значительно эффективнее вражеских, операции планировались более мастерски, а военная бюрократия и путь принятия решений были короче, чем у врага.

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Telegram/Анна Маляр

По мнению Анны Маляр, время играет против Украины: "Есть ли из этого выход? Он был и год назад — помочь нам с оружием и ПВО, чтобы мы получили преимущество над врагом и быстрее освободили свои территории".

Напомним,  в воздушных силах Вооруженных сил Украины показали работу наших защитников на юге государства. В частности, уничтожение вражеских беспилотников.

Также мы писали, что экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала о песне, которая является саундтреком к фильму "Красавица" Roxette — It Must Have Been Love. Анна призналась, что ее с мужем связывают некоторые треки коллектива и рассказала, как война повлияла на их отношения.

война
российские войска
Анна Маляр
ППО

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