Малюк вперше визнав причетність України до атаки на Кримському мосту

Голова СБУ Василь Малюк. Фото: СБУ

У жовтні 2022 року Служба безпеки України організувала атаку на Кримський міст, внаслідок якої він був серйозно пошкоджений. Проте деталей у відомстві не розповіли.

Про це заявив голова СБУ Василь Малюк в ефірі телемарафону.

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Малюк розповів, що було продумано багато різних операцій, проте деякі розповісти можна буде лише після перемоги, а про окремі взагалі говорити не можна.

"Це одна з наших реалізацій, а саме: руйнування Кримського мосту 8 жовтня минулого року", — наголосив Малюк.

Вибухи на Кримському мосту у жовтні 2022

Ще 8 жовтня близько шостої ранку на Кримському мосту вибухнула вантажівка, після чого спалахнули цистерни з паливом. Рух на ньому було припинено через пошкодження, але надвечір було частково відновлено.

Росіяни не змусили на себе чекати з публікацією причини пожежі на Кримському мосту. Вони заявили, що на дорожній споруді стався "підрив вантажного автомобіля".

9 жовтня президент Росії Володимир Путін прокоментував вибух на Кримському мосту. Він звинуватив у підриві українських спецслужб. Путін назвав вибух терактом та додав, що він був спрямований проти критичної громадянської інфраструктури Росії.

Як заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, підрив могли організувати самі росіяни. Він пояснив це результатом протистояння між ФСБ та військовими.

Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мосту знову пролунало кілька вибухів. Також стало відомо про загиблих та постраждалих.

Пізніше з'явилося відео перших хвилин після вибуху на Кримському мосту. На кадрах можна побачити, як над місцем вибуху піднімається густий дим.