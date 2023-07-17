Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Перші хвилини після вибуху на Кримському мосту: відео arrow

Перші хвилини після вибуху на Кримському мосту: відео

17 липня 2023 07:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Кримський міст: відео перших хвилин після вибуху
На Кримському мосту стався вибух. Фото: соцмережі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Уночі проти 17 липня стався вибух на Кримському мосту. Внаслідок "надзвичайної події", як кажуть росіяни, рух транспорту призупинено. 

У мережі з'явилося відео перших хвилин після вибуху на Кримському мосту.

Читайте також:

Вибух на Кримському мосту

На відео, що оприлюднили росЗМІ, можна побачити, як над місцем вибуху на одній з опор піднімається густий дим.

 

 Передісторія

Вночі 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов повідомив, що там "відбулася надзвичайна подія в районі 145 опори", а також про те, що на місці події працюють відповідні служби.

Пізніше стало відомо про як мінімум два пошкоджені прольоти мосту, а також про двох загиблих людей. Є й постраждалі. 

Наразі на Кримському мосту утворилися затори та паніка. 

Нагадаємо, що генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський побажав українцям доброї ночі та пообіцяв російським окупантам пекельну нічку. За його словами, "колискова" для них "уже готується".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз