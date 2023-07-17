Кримський міст: відео перших хвилин після вибуху

На Кримському мосту стався вибух. Фото: соцмережі

Уночі проти 17 липня стався вибух на Кримському мосту. Внаслідок "надзвичайної події", як кажуть росіяни, рух транспорту призупинено.

У мережі з'явилося відео перших хвилин після вибуху на Кримському мосту.

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На відео, що оприлюднили росЗМІ, можна побачити, як над місцем вибуху на одній з опор піднімається густий дим.

Передісторія

Вночі 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов повідомив, що там "відбулася надзвичайна подія в районі 145 опори", а також про те, що на місці події працюють відповідні служби.

Пізніше стало відомо про як мінімум два пошкоджені прольоти мосту, а також про двох загиблих людей. Є й постраждалі.

Наразі на Кримському мосту утворилися затори та паніка.

Нагадаємо, що генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський побажав українцям доброї ночі та пообіцяв російським окупантам пекельну нічку. За його словами, "колискова" для них "уже готується".