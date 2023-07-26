Малюк впервые признал причастность Украины к атаке на Крымском мосту
В октябре 2022 года Служба безопасности Украины организовала атаку на Крымский мост, в результате которой он был серьезно поврежден. Однако детали в ведомстве не рассказали.
Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк в эфире телемарафона.
Причастность Украины к атаке на Крымском мосту
Малюк рассказал, что было продумано много разных операций, однако некоторые рассказать можно будет только после победы, а об отдельных вообще говорить нельзя.
"Это одна из наших реализаций, а именно: разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года", — отметил Малюк.
Взрывы на Крымском мосту в октябре 2022
Еще 8 октября около шести утра на Крымском мосту взорвался грузовик, после чего вспыхнули цистерны с топливом. Движение на нем было прекращено из-за повреждений, но к вечеру было частично восстановлено.
Россияне не заставили себя ждать с публикацией причины пожара на Крымском мосту. Они заявили, что на дорожном сооружении произошел "подрыв грузового автомобиля".
9 октября президент России Владимир Путин прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Он обвинил в подрыве украинских спецслужб. Путин назвал взрыв терактом и добавил, что он был направлен против критической гражданской инфраструктуры России.
Как заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, подрыв могли организовать сами россияне. Он объяснил это результатом противостояния между ФСБ и военными.
Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту снова раздалось несколько взрывов. Также стало известно о погибших и пострадавших.
Позже появилось видео первых минут после взрыва на Крымском мосту. На кадрах можно увидеть, как над местом взрыва поднимается густой дым.