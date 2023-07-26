Малюк впервые признал причастность Украины к атаке на Крымском мосту

Председатель СБУ Василий Малыш. Фото: СБУ

В октябре 2022 года Служба безопасности Украины организовала атаку на Крымский мост, в результате которой он был серьезно поврежден. Однако детали в ведомстве не рассказали.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк в эфире телемарафона.

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Малюк рассказал, что было продумано много разных операций, однако некоторые рассказать можно будет только после победы, а об отдельных вообще говорить нельзя.

"Это одна из наших реализаций, а именно: разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года", — отметил Малюк.

Взрывы на Крымском мосту в октябре 2022

Еще 8 октября около шести утра на Крымском мосту взорвался грузовик, после чего вспыхнули цистерны с топливом. Движение на нем было прекращено из-за повреждений, но к вечеру было частично восстановлено.

Россияне не заставили себя ждать с публикацией причины пожара на Крымском мосту. Они заявили, что на дорожном сооружении произошел "подрыв грузового автомобиля".

9 октября президент России Владимир Путин прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Он обвинил в подрыве украинских спецслужб. Путин назвал взрыв терактом и добавил, что он был направлен против критической гражданской инфраструктуры России.

Как заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, подрыв могли организовать сами россияне. Он объяснил это результатом противостояния между ФСБ и военными.

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту снова раздалось несколько взрывов. Также стало известно о погибших и пострадавших.

Позже появилось видео первых минут после взрыва на Крымском мосту. На кадрах можно увидеть, как над местом взрыва поднимается густой дым.