"Мама на х** послала": блогер з Бучі переїхав до РФ і прославляє "руський мир"

Блогер з Бучі веде прямий ефір. Фото: скриншот з відео

Блогер із Бучі, який бачив жахи, що чинили росіяни у його рідному місті, переїхав до РФ. Він стверджує, що хотів зробити це ще до повномасштабного вторгнення.

Про це блогер повідомив під час прямого ефіру, передають ЗМІ.

Читайте також:

Що сказав блогер

Блогер стверджує, що він за національністю — росіянин. Переїхати до РФ хотів ще до початку повномасштабного вторгнення. Однак, коли все почалось, він боявся це робити і не хотів, щоб йому дісталося на горіхи.

Відтак, заплативши 6 тисяч доларів за "білий квиток", він разом з дружиною переїхали до Краснодара. Там вони продовжують прославляти "руський мир" навіть попри те, що були свідками жахів, які чинили росіяни у їх рідному місті.

За словами блогера, батьки негативно відреагували на таке рішення і наразі не спілкуються з ним.

"Я з ними не спілкуюсь. Мене мама послала на х**. І ми з нею не спілкуємося", — каже, насміхаючись, блогер.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.

Нагадаємо, росіяни істерично скиглять через підбитий корабель, який "вирішив відпочити". Йдеться про десантний корабель РФ, який атакували безпілотники в Новоросійську.