"Мама на х** послала": блогер з Бучі переїхав до РФ і прославляє "руський мир"
Блогер із Бучі, який бачив жахи, що чинили росіяни у його рідному місті, переїхав до РФ. Він стверджує, що хотів зробити це ще до повномасштабного вторгнення.
Про це блогер повідомив під час прямого ефіру, передають ЗМІ.
Що сказав блогер
Блогер стверджує, що він за національністю — росіянин. Переїхати до РФ хотів ще до початку повномасштабного вторгнення. Однак, коли все почалось, він боявся це робити і не хотів, щоб йому дісталося на горіхи.
Відтак, заплативши 6 тисяч доларів за "білий квиток", він разом з дружиною переїхали до Краснодара. Там вони продовжують прославляти "руський мир" навіть попри те, що були свідками жахів, які чинили росіяни у їх рідному місті.
За словами блогера, батьки негативно відреагували на таке рішення і наразі не спілкуються з ним.
"Я з ними не спілкуюсь. Мене мама послала на х**. І ми з нею не спілкуємося", — каже, насміхаючись, блогер.
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Нагадаємо, росіяни істерично скиглять через підбитий корабель, який "вирішив відпочити". Йдеться про десантний корабель РФ, який атакували безпілотники в Новоросійську.