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"Мама на х** послала": блогер з Бучі переїхав до РФ і прославляє "руський мир"

5 серпня 2023 14:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Мама на х** послала": блогер з Бучі переїхав до РФ і прославляє "руський мир"
Блогер з Бучі веде прямий ефір. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Блогер із Бучі, який бачив жахи, що чинили росіяни у його рідному місті, переїхав до РФ. Він стверджує, що хотів зробити це ще до повномасштабного вторгнення. 

Про це блогер повідомив під час прямого ефіру, передають ЗМІ. 

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Що сказав блогер

Блогер стверджує, що він за національністю — росіянин. Переїхати до РФ хотів ще до початку повномасштабного вторгнення. Однак, коли все почалось, він боявся це робити і не хотів, щоб йому дісталося на горіхи. 

Відтак, заплативши 6 тисяч доларів за "білий квиток", він разом з дружиною переїхали до Краснодара. Там вони продовжують прославляти "руський мир" навіть попри те, що були свідками жахів, які чинили росіяни у їх рідному місті. 

За словами блогера, батьки негативно відреагували на таке рішення і наразі не спілкуються з ним. 

"Я з ними не спілкуюсь. Мене мама послала на х**. І ми з нею не спілкуємося", — каже, насміхаючись, блогер. 

Увага! Відео містить нецензурну лексику.

Нагадаємо, росіяни істерично скиглять через підбитий корабель, який "вирішив відпочити". Йдеться про десантний корабель РФ, який атакували безпілотники в Новоросійську. 

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