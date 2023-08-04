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У РФ істерично скиглять через підбитий корабель, який "вирішив відпочити"

4 серпня 2023 12:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У порту Новоросійська тоне корабель РФ внаслідок атаки: реакція росіян
У порту Новоросійська тоне корабель. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці 4 серпня у Новоросійську пролунали вибухи. У росЗМІ повідомили, що один із російських десантних кораблів нібито був підбитий під час нічної атаки дронів. Внаслідок цього один корабель похилився на бік, інший почав "йти на дно".

У соцмережах росіяни почали істерично скиглити через корабель, який "вирішив відпочити". 

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Що кажуть на болотах

Дізнавшись новину, росіяни поділилися на два табори. Переважна частина з них традиційно почали погрожувати українцям "рішучими діями" у відповідь, цинічно натякаючи на ракетні удари. 

  • Погрози росіян. Фото: скриншот
  • Погрози росіян. Фото: скриншот
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Інші ж росіяни жорстоко облаяли військове командування, яке допустило, щоб російський кораблик "заснув". 

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Реакція росіян. Фото: скриншот

На болотах очікують офіційної заяви та пояснень військового керівництва, як міг статися такий інцидент. До того ж деякі "кмітливі" росіяни почали здогадуватися, що у Міноборони дурять населення і роблять це вже не вперше. 

  • Реакція росіян. Фото: скриншот
  • Реакція росіян. Фото: скриншот
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Дехто вже навіть встиг спрогнозувати майбутню долю кораблика, розуміючи, що відновленню він не підлягає і його "успішно" здадуть на металобрухт. 

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Реакція росіян. Фото: скриншот

Нагадаємо, у п'ятницю, 4 червня, у Новоросійську було підбито російський десантний корабель "Оленогірський гірняк". Стало відомо, що затопило один із його відсіків, через що судно перекинулося на бік. Ще один корабель — пішов на дно. 

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