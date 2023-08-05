"Мама на х** послала": блоггер из Бучи переехал в РФ и прославляет "русский мир"

Блогер из Бучи ведет прямой эфир. Фото: скриншот с видео

Блогер из Бучи, который видел ужасы русских в его родном городе, переехал в РФ. Он утверждает, что хотел сделать это еще до полномасштабного вторжения.

Об этом блогер сообщил во время прямого эфира, передают СМИ.

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Что сказал блогер

Блогер утверждает, что он по национальности — русский. Уехать в РФ хотел еще до начала полномасштабного вторжения. Однако когда все началось, он боялся это делать и не хотел, чтоб ему досталось на орехи.

Следовательно, заплатив 6 тысяч долларов за "белый билет", он вместе с женой переехали в Краснодар. Там они продолжают прославлять "русский мир" даже вопреки тому, что были свидетелями ужасов, которые творили русские в их родном городе.

По словам блогера, родители негативно отреагировали на такое решение и не общаются с ним.

"Я с ними не общаюсь. Меня мама послала на х**. И мы с ней не общаемся", — говорит, смеясь, блогер.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

Напомним, россияне истерически скулят из-за подбитого корабля, который "решил отдохнуть". Речь идет о десантном корабле РФ, который атаковали беспилотники в Новороссийске.