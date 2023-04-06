"Маніфест кожного": в ОП презентували кампанію про найважчу зиму українців

Загальнонаціональна кампанія про опір українів проти рф

"Змагаймось за нове життя": вийшла загальнонаціональна кампанія про опір українців. У зовнішній рекламі по всіх регіонах України буде використано ключові сцени з відео та надихаючі рядки Лесі Українки, які стали "Маніфестом кожного".

Про це інформує Офіс Президента.

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Опір українців

Загальнонаціональна кампанія стартувала сьогодні в ефірі Національного Телемарафону "Єдині новини", її запустили за сприяння Офісу Президента України та підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Президент України Володимир Зеленський поділився відеороликом від загальнонаціональної кампанії "Змагаймось за нове життя".

“Сотні тисяч наших людей захищають Україну від ворога. Мільйони — допомагають! Шукають усе необхідне для оборони, лікують і реабілітують після поранень, рятують після російських ударів, працюють заради України й українців. Саме в цьому наша міцність. Ми боремось за своє життя!”, — написав Президент.

У відео звучать рядки з поезії Лесі Українки: "Берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя", — ці слова поетеса написала понад сто років тому.

"Це маніфест кожного українця, що пережив найважчу зиму у своєму житті. Зиму без світла й тепла, під обстрілами. Зиму, у якій ми все одно не зламалися. І тепер, з приходом весни, розуміємо: якщо змогли пережити цю зиму — значить, зможемо впевнено далі рухатися до перемоги. Нині рядки Лесі Українки звучать особливо актуально, бо ми насправді вже не маємо жодного шляху назад. Ми працюємо, воюємо, живемо життя — бо ж ворог прагне саме це в нас зламати, нашу гідність, руйнуючи інфраструктуру й займаючись терором мирних міст", — так описують ідею кампанії її автори.

Героями двохвилинного маніфесту є звичайні українці, що попри будь-які намагання ворога зламати їх дух, продовжують гідно жити своє життя. Це, згідно з задумом авторів, і є вкладом кожного та кожної у спільну перемогу. Вирощувати розсаду помідор у Херсоні, навіть якщо у твій двір може “прилетіти”, фарбувати паркан на Чернігівщині, навіть якщо на ньому є сліди куль, далі проводити уроки у харківській школі, де постійно є ризик ракетної атаки, влаштовувати дітям свято навіть у сховищах — все це приклади неймовірної стійкості та опору українців.

Нагадаємо, що ворог не зупиняє обстріли по цивільним районам міст на сході. Російські загарбники, 5 квітня, завдавали ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів четверо людей загинули, ще шестеро — поранено.