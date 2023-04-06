Обстріли Донеччини: росіяни вбили чотирьох мирних мешканців

Наслідки російських обстрілів Донеччини

Минулої доби, 5 квітня, російські загарбники завдавали ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів четверо людей загинули, ще шестеро — поранено.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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"Напередодні зранку росіяни обстріляли Олексієво-Дружківку з Ураганів — загинули дві людини, поранено четверо. На Волноваському напрямку Вугледар зазнав авіаудару — без жертв", — йдеться в повідомленні.

Протягом доби окупанти обстріляли Мар'їнку, Красногорівку та Авдіївку.

"На Горлівському напрямку відомо про двох загиблих і двох поранених цивільних у Бахмуті — до тотальних руйнувань у місті додалися пошкодження дитсадка, два приватні будинки та три багатоповерхівки. У Соледарській громаді пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, два приватні будинки та крамницю в Никифорівці, і ще три будинки — у Васюківці. Під обстрілами — околиці Часовоярської й Торецької громад", — додав Кириленко.

На Лисичанському напрямку відбувся масований артобстріл Званівки — пошкоджено школу, будинок культури, крамницю і понад 20 приватних будинків. У Сіверську пошкоджено будинки на двох вулицях.

Наслідки атаки росіян

Нагадаємо, загалом від початку війни від дій російських військ на території Донецької області загинули 1459 мирних громадян. Поранення різного ступеню тяжкості отримали 3359 мирних жителів Донеччини.

Фото: Павло Кириленко/ Telegram