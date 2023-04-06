"Манифест каждого": в ОП презентовали кампанию о самой тяжелой зиме украинцев

Общенациональная кампания о сопротивлении украинцев против россии

"Соревнуемся за новую жизнь": вышла общенациональная кампания о сопротивлении украинцев. В наружной рекламе по всем регионам Украины будут использованы ключевые сцены из видео и вдохновляющие строки Леси Украинки, ставшие "Манифестом каждого".

Об этом информирует Офис Президента.

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Общенациональная кампания стартовала сегодня в эфире Национального Телемарафона "Єдині новини", которую запустили при содействии Офиса Президента Украины и поддержки Агентства США по международному развитию (USAID).

Президент Украины Владимир Зеленский поделился видеороликом от общенациональной кампании "Сражаемся за новую жизнь".

“Сотни тысяч людей защищают Украину от врага. Миллионы – помогают! Ищут все необходимое для обороны, лечат и реабилитируют после ранений, спасают после российских ударов, работают ради Украины и украинцев. Именно в этом наша крепость. Мы боремся за свою жизнь!” , — написал Президент.

В видео звучат строки из поэзии Леси Украинки: "Беремся лучше за работу, соревнуемся за новую жизнь", — эти слова поэтесса написала более ста лет назад.

"Это манифест каждого украинца, пережившего самую тяжелую зиму в своей жизни. Зиму без света и тепла под обстрелами. Зиму, в которой мы все равно не сломались. И теперь, с приходом весны, понимаем: если смогли пережить эту зиму — значит, сможем уверенно дальше двигаться к победе. Сейчас строки Леси Украинки звучат особенно актуально, потому что мы на самом деле уже не имеем ни одного пути назад. Мы работаем, воюем, живем жизнь — ведь враг стремится именно это у нас сломать, наше достоинство, разрушая инфраструктуру и занимаясь террором мирных городов", — так описывают идею кампании ее авторы.

Героями двухминутного манифеста являются обычные украинцы, несмотря на любые попытки врага сломить их дух, продолжают достойно жить свою жизнь. Это, по замыслу авторов, и есть вклад каждого и каждой в общую победу. Выращивать рассаду помидор в Херсоне, даже если в твой двор может "прилететь", красить забор на Черниговщине, даже если на нем есть следы пуль, дальше проводить уроки в харьковской школе, где постоянно риск ракетной атаки, устраивать детям праздник даже в хранилищах. Все это примеры невероятной стойкости и сопротивления украинцев.

Напомним, что враг не останавливает обстрелы по гражданским районам городов на востоке. Российские захватчики, 5 апреля, наносили удары по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов четыре человека погибли, еще шесть — ранены.