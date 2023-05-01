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Марченко показав, якою "суперзброєю" росіяни атакували Україну цієї ночі

1 травня 2023 14:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Марченко показав, якою "суперзброєю" росіяни атакували Україну цієї ночі
Генерал Дмитро Марченко. Фото: УНІАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Під час чергової нічної ракетної атаки по Україні росіяни запускали саморобні дрони. Вони потрібні для відволікання уваги української протиповітряної оборони.

Про це повідомив один із рятівників Миколаєва, генерал Дмитро Марченко на своїй Facebook-сторінці.

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Марченко опублікував фото одного із безпілотних літальних апаратів, якими російські окупанти атакували українську територію у ніч з 30 квітня на 1 травня.

Цей безпілотник, судячи побаченого з фотографії, зроблений кустарним способом.

Дрон, яким Росія відволікала увагу ППО України
Дрон, яким Росія відволікала увагу ППО України
Фото: Facebook Марченка

Навіщо Росія запускає такі дрони

Український генерал пояснив, навіщо окупанти використовують такі нібито безглузді літальні апарати.

За словами Дмитра Марченка, спочатку каналами та різним пабліками запускається інформація "про 84 ракети…100 ракет…. 20 літаків у небі".

А після цього, додав військовий, запускаються такі дрони для імітації перебування у небі серйозної загрози.

В коментарі до свого посту, відповідаючи на питання волонтера Юрія Бірюкова, Марченко підтвердив, що цей літальний апарат запускався для того, аби перевантажити систему протиповітряної оборони України і дозволити справжнім ракетам чи дронам-камікадзе досягнути цілі.

Нагадаємо, що близько 2:30 ночі 1 травня російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації  — дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська область) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.

Загалом окупанти випустили 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Силам та засобам протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України вдалося збити 15 повітряних цілей ворога.

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