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Марченко показал, каким "супероружием" россияне атаковали Украину этой ночью

1 мая 2023 14:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Марченко показал, каким "супероружием" россияне атаковали Украину этой ночью
Генерал Дмитрий Марченко. Фото: УНИАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В ходе очередной ночной ракетной атаки по Украине россияне запускали самодельные дроны. Они нужны для отвлечения внимания украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщил один из спасителей Николаева, генерал Дмитрий Марченко на своей Facebook-странице.

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Марченко опубликовал фото одного из беспилотных летательных аппаратов, которыми российские оккупанты атаковали украинскую территорию в ночь с 30 апреля на 1 мая.

Этот беспилотник, судя по увиденного на фотографии, сделан кустарным способом.

Дрон, которым Россия отвлекала ПВО Украины
Дрон, которым Россия отвлекала ПВО Украины
Фото: Facebook Марченко

Зачем Россия запускает такие дроны

Украинский генерал объяснил, зачем оккупанты используют такие якобы бессмысленные летательные аппараты.

По словам Дмитрия Марченко, сначала каналами и разными пабликами запускается информация "о 84 ракетах…100 ракетах…. 20 самолетах в небе".

А после этого, добавил военный, запускаются такие дроны для имитации нахождения в небе серьезной угрозы.

В комментарии к своему посту, отвечая на вопросы волонтера Юрия Бирюкова, Марченко подтвердил, что этот летательный аппарат запускался для того, чтобы перегрузить систему противовоздушной обороны Украины и позволить настоящим ракетам или дронам-камикадзе достичь цели.

Напомним, что около 02:30 ночи 1 мая российские оккупанты атаковали Украину из самолетов стратегической авиации — девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская область) и двух Ту-160 из района Каспийского моря.

Всего оккупанты выпустили 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

Силам и средствам противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины удалось сбить 15 воздушных целей врага.

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