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Залужний розповів, скільки ракет випустили окупанти по Україні цієї ночі

1 травня 2023 07:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Залужний розповів, скільки ракет випустили окупанти по Україні цієї ночі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Офіс Президента
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 1 травня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Вони випустили майже 20 ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Нічна атака росіян

"Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації  — дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська область) та двох Ту-160 із району Каспійського моря", — розповів Залужний.

Він повідомив, що загалом окупанти випустили 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Силам та засобам протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України вдалося приземлити 15 повітряних цілей ворога.

Обстрел Украины
Кількість знищених російських ракет протягом ночі. Фото: t.me/CinCAFU

Нагадаємо, нічна атака на Київ здійснювалася одночасно і крилатими ракетами, і безпілотниками. Уся російська повітряна військова техніка в столичному регіоні була знищена системою ППО.

Також ми писали, що увечері 30 квітня у місті Павлоград Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомляли про сильну пожежу над містом.

Додамо, російські воєнні злочинці в неділю, 30 квітня, атакували територію Нікопольського району. Через ворожу атаку загинув чоловік, ще двоє людей отримали поранення. 

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