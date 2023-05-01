Залужний розповів, скільки ракет випустили окупанти по Україні цієї ночі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Офіс Президента

Сьогодні вночі, 1 травня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Вони випустили майже 20 ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Читайте також:

Нічна атака росіян

"Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації — дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська область) та двох Ту-160 із району Каспійського моря", — розповів Залужний.

Він повідомив, що загалом окупанти випустили 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Силам та засобам протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України вдалося приземлити 15 повітряних цілей ворога.

Кількість знищених російських ракет протягом ночі. Фото: t.me/CinCAFU

Нагадаємо, нічна атака на Київ здійснювалася одночасно і крилатими ракетами, і безпілотниками. Уся російська повітряна військова техніка в столичному регіоні була знищена системою ППО.

Також ми писали, що увечері 30 квітня у місті Павлоград Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомляли про сильну пожежу над містом.

Додамо, російські воєнні злочинці в неділю, 30 квітня, атакували територію Нікопольського району. Через ворожу атаку загинув чоловік, ще двоє людей отримали поранення.