Залужний розповів, скільки ракет випустили окупанти по Україні цієї ночі
Сьогодні вночі, 1 травня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Вони випустили майже 20 ракет повітряного базування Х-101/Х-555.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Нічна атака росіян
"Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації — дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська область) та двох Ту-160 із району Каспійського моря", — розповів Залужний.
Він повідомив, що загалом окупанти випустили 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.
Силам та засобам протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України вдалося приземлити 15 повітряних цілей ворога.
Нагадаємо, нічна атака на Київ здійснювалася одночасно і крилатими ракетами, і безпілотниками. Уся російська повітряна військова техніка в столичному регіоні була знищена системою ППО.
Також ми писали, що увечері 30 квітня у місті Павлоград Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомляли про сильну пожежу над містом.
Додамо, російські воєнні злочинці в неділю, 30 квітня, атакували територію Нікопольського району. Через ворожу атаку загинув чоловік, ще двоє людей отримали поранення.