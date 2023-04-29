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Ракетна атака на Україну: британська розвідка розповіла, куди цілилась Росія

29 квітня 2023 11:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ракетна атака на Україну: британська розвідка розповіла, куди цілилась Росія
Наслідки російської атаки в Умані 28 квітня. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російська ракетна атака 28 квітня навряд чи була спрямована на енергетичну інфраструктуру України. Найімовірніше, Росія намагалася перехопити українські резервні підрозділи та військові постачання для України.

Про це повідомила міністерство оборони Британії.

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Зазначається, що напередодні Росія завдала першого великого удару крилатими ракетами по Україні з початку березня.

"Атаки свідчать про відхід від використання Росією ударів на великій відстані. Ця хвиля включала менше ракет, ніж взимку, і навряд чи була спрямована на енергетичну інфраструктуру України", — йдеться у повідомленні.

У британській розвідці додають, що існує досить реальна можливість того, що Росія намагалася перехопити українські резервні підрозділи та військові постачання, нещодавно надані Україні.

В оборонному відомстві Британії також додають, що Росія використовує неефективний процес цілевказування та надає пріоритет уявній військовій необхідності, а не запобіганню побічної шкоди, включаючи загибель цивільних.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 квітня Україна пережила чергову масовану ракетну атаку. Були зафіксовані влучання у кількох містах України, зокрема, в Умані та Дніпрі.

Під час ракетної атаки України вночі 28 квітня у Дніпрі загинули молода жінка та трирічна дитина.

В Умані внаслідок атаки зруйновано житловий будинок. Відомо про 23 загиблих та 18 поранених, серед яких п'ятеро дітей. В місті вже понад добу тривають рятувально-пошукові роботи

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