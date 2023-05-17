Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Мариупольские власти показали уничтоженный оккупантами центр города arrow

Мариупольские власти показали уничтоженный оккупантами центр города

17 мая 2023 11:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Мариупольские власти показали уничтоженный оккупантами центр города
Мариупольцы в разрушенном россиянами городе. Фото: Telegram-канал "Мариуполь сейчас"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Мариуполе остается разрушенным центр города, российские оккупанты не спешат его восстанавливать. А официальные власти уже готовят проект восстановления Мариуполя после деоккупации.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале Мариупольский городской совет.

Читайте также:

Разрушенный центр города

Городской совет захваченного россиянами Мариуполя обнародовал видео, сделанное в центральной части города.

На видео видны многочисленные руины, являющиеся следствием прошлогодних обстрелов и бомбардировок города оккупантами.

"Самый центр нашего города, который мы обновляли, где вечером мариупольцы гуляли и наслаждались красотой зданий благодаря установленной иллюминации. Теперь здесь только руины и боль. Это именно то, что принесли к нам "асвободители", — отметили официальные городские власти.

Будущее возрождение Мариуполя

Вместе с тем Мариупольский городской совет уже готовится к восстановлению городского пространства после будущей деоккупации.

Как отметили в горсовете, в рамках Плана возрождения города "Mariupol Reborn" власти вместе с архитекторами, урбанистами и экспертами формируют новое видение города.

Напомним, недавно в Мариупольском городском совете рассказали, что с начала полномасштабного вторжения россияне уничтожили более двух тысяч многоквартирных домов в городе, где жили мирные жители. Таким образом, оккупанты хотят скрыть свои военные преступления.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Вадим Столар: Мы продолжаем снабжать защитников высокотехнологичным оборудованием

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас