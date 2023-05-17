Мариупольские власти показали уничтоженный оккупантами центр города

Мариупольцы в разрушенном россиянами городе. Фото: Telegram-канал "Мариуполь сейчас"

В Мариуполе остается разрушенным центр города, российские оккупанты не спешат его восстанавливать. А официальные власти уже готовят проект восстановления Мариуполя после деоккупации.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале Мариупольский городской совет.

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Разрушенный центр города

Городской совет захваченного россиянами Мариуполя обнародовал видео, сделанное в центральной части города.

На видео видны многочисленные руины, являющиеся следствием прошлогодних обстрелов и бомбардировок города оккупантами.

"Самый центр нашего города, который мы обновляли, где вечером мариупольцы гуляли и наслаждались красотой зданий благодаря установленной иллюминации. Теперь здесь только руины и боль. Это именно то, что принесли к нам "асвободители", — отметили официальные городские власти.

Будущее возрождение Мариуполя

Вместе с тем Мариупольский городской совет уже готовится к восстановлению городского пространства после будущей деоккупации.

Как отметили в горсовете, в рамках Плана возрождения города "Mariupol Reborn" власти вместе с архитекторами, урбанистами и экспертами формируют новое видение города.

Напомним, недавно в Мариупольском городском совете рассказали, что с начала полномасштабного вторжения россияне уничтожили более двух тысяч многоквартирных домов в городе, где жили мирные жители. Таким образом, оккупанты хотят скрыть свои военные преступления.