Скільки будинків у Маріуполі знесли окупанти, — міськрада

Місцевий житель Маріуполя стоїть на фоні зруйнованих будинків. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

У тимчасово окупованому Маріуполі від початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили тисячі багатоквартирних будинків, де мешкали мирні жителі. Таким чином окупанти хочуть приховати свої воєнні злочини.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

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"З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти пошкодили 2208 будинків в Маріуполі. З них 50% — знищено", — розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, зараз окупанти зносять будинки, залишаючи котловани та груди каміння. Майже 300 будинків вже демонтовано, ще у планах окупантів знести приблизно 700 будинків.

"Знесення будинків – це один з способів окупантів приховати свої злочини. Але як би вони не намагались, а покарання буде для кожного воєнного злочинця", — підкреслив мер міста.

Нагадаємо, нещодавно радник міського голови Маріуполя опублікував жахливі кадри міста. Окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь і нищити житлові будинки та пам'ятки архітектури.

Окрім того, мародерство "другої армії світу" у Маріуполі дійшло до небачених масштабів. Окупанти грабують будинки навіть попри те, що в квартирах живуть люди.