Як тренуються бійці бригади "Маґура": відео

Тренування бійців 47-ї бригади "Маґура". Фото: скриншот з відео

Бійці 47-ї бригади "Маґура" активно тренуються та "прокачують" свої навички, аби знищувати ворогів. Бійці відпрацьовують тактику, оборону та надання першої медичної допомоги.

Відео з тренувань опублікувала пресслужба бригади.

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У відомстві розповіли, що воїни "Маґури" тренуються навіть між бойовими виходами. Вони прокачують навички прихованого підходу до позицій противника через заміновані посадки, штурмів, зачистки окопів, закріплення, повторюють такмед.

"Підготовлені та навчені бійці — ефективніші в бою. Вони зроблять ворогів такими, що їх вже не буде видно в тепловізор", — наголосили в пресслужбі бригади.

Нагадаємо, головний майстер-сержант 47-ї незалежної механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус стверджує, що його бригада за період "щоденних атак" протягом місяця зазнала втрат менш як 2%. Таким чином він відреагував на заяви про нібито великі втрати бригади, які поширюються в мережі. Нагадаємо, Раніше Валерій Маркус розкритикував журналіста Юрія Бутусова, який виклав у мережу відео з підривом бійців 47-ї бригади на російських мінних полях.

Також він розповів про час штурмів та окопів, забитих трупами російських окупантів.

Крім того, Валерій Маркус показав трофеї бригади "Маґура", зокрема російський танк.