Маркус подал рапорт и попросил перевестись на низкую должность

Сержант Валерий Маркус. Фото: Валерий Маркус\Facebook

Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус подал рапорт, в котором попросил перевести его на низкую должность. Известно, что военный уже подал соответствующий документ командиру.

Об этом сообщает сержант Валерий Маркус.

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Маркус подал рапорт

По словам Маркуса, сейчас ситуация среди командования не позволяет построить воинскую часть согласно тем ценностям, которые вводили в начале.

"Я категорически не согласен с решениями по применению и развитию 47 бригады. Построить воинскую часть согласно тем ценностям, которые мы декларировали в начале ее создания, нам не разрешили", — говорит Маркус.

К тому же сержант назвал заместителя командира воинской части А4699 "безнравственным дегенератом". По словам Валерия Маркуса, этот человек унижает его честь и достоинство, находясь в одном коллективе.

Военный отмечает, что повлиять на сложившуюся ситуацию он не может.

"Повлиять на ситуацию или исправить больше возможности нет. Мое пребывание в должности главного сержанта бригады больше не считаю целесообразным", — добавляет Маркус.

На какую должность просит перевестись Маркус

Учитывая это, Маркус попросил командование перевести его на "самую низкую должность". В частности, он претендует на должность командира боевой машины, оклад которой составляет 3170 гривен.

"Своих людей я оставить не могу, поэтому иду на самую низкую должность по собственному желанию, чтобы быть поближе к ним на поле боя", — объясняет Маркус.

Рапорт Маркуса. Фото: Валерий Маркус\Facebook

Напомним, в сети появилось поразительное видео, где 47 ОМБр "Магура" уничтожает технику оккупантов.