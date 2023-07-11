Маркус подал рапорт и попросил перевестись на низкую должность
Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус подал рапорт, в котором попросил перевести его на низкую должность. Известно, что военный уже подал соответствующий документ командиру.
Об этом сообщает сержант Валерий Маркус.
Маркус подал рапорт
По словам Маркуса, сейчас ситуация среди командования не позволяет построить воинскую часть согласно тем ценностям, которые вводили в начале.
"Я категорически не согласен с решениями по применению и развитию 47 бригады. Построить воинскую часть согласно тем ценностям, которые мы декларировали в начале ее создания, нам не разрешили", — говорит Маркус.
К тому же сержант назвал заместителя командира воинской части А4699 "безнравственным дегенератом". По словам Валерия Маркуса, этот человек унижает его честь и достоинство, находясь в одном коллективе.
Военный отмечает, что повлиять на сложившуюся ситуацию он не может.
"Повлиять на ситуацию или исправить больше возможности нет. Мое пребывание в должности главного сержанта бригады больше не считаю целесообразным", — добавляет Маркус.
На какую должность просит перевестись Маркус
Учитывая это, Маркус попросил командование перевести его на "самую низкую должность". В частности, он претендует на должность командира боевой машины, оклад которой составляет 3170 гривен.
"Своих людей я оставить не могу, поэтому иду на самую низкую должность по собственному желанию, чтобы быть поближе к ним на поле боя", — объясняет Маркус.
Напомним, в сети появилось поразительное видео, где 47 ОМБр "Магура" уничтожает технику оккупантов.