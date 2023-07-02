Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Маркус показав приголомшливі кадри контрнаступу 47 ОМБр "Маґура" arrow

Маркус показав приголомшливі кадри контрнаступу 47 ОМБр "Маґура"

2 липня 2023 04:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Маркус показав приголомшливі кадри контрнаступу 47 ОМБр "Маґура"
Головний сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус. Фото: Instagram
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Головний сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус показав як ЗСУ просуваються на передовій, прориваючи оборону російських окупаційних військ. За його словами, дві роти російський військових покинули свої позиції.

Відповідне відео Маркус оприлюднив на своєму YouTube каналі.

Читайте також:

Успіхи ЗСУ на передовій

"47 ОМБр "Маґура" прориває оборону росіян на півдні. У цьому відео сконцентровані події двох діб штурмових дій. Дві роти росіян втекли зі своїх позицій", — йдеться в дописі під відео.

Так, на кадрах видно як українські захисники пробираються окопами й успішно штурмують російських окупантів. 

Нагадаємо, що 47 бригада "Маґура" успішно продовжує контрнаступ у Запорізькій області. Бійці бригади взяли військові трофеї, зокрема, танк російського окупаційного контингенту.

Також ми писали, що підрозділи 47-ї бригади за добу глибоко вклинилися у позиції російських військ. Окупанти зазнали серйозних втрат, російські окопи виявилися закиданими купою трупів окупантів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Нові комунальні тарифи, ціни на бензин, пенсії і штрафи: що чекає на українців з 1 липня

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз