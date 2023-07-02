Маркус показав приголомшливі кадри контрнаступу 47 ОМБр "Маґура"

Головний сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус. Фото: Instagram

Головний сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус показав як ЗСУ просуваються на передовій, прориваючи оборону російських окупаційних військ. За його словами, дві роти російський військових покинули свої позиції.

Відповідне відео Маркус оприлюднив на своєму YouTube каналі.

Читайте також:

Успіхи ЗСУ на передовій

"47 ОМБр "Маґура" прориває оборону росіян на півдні. У цьому відео сконцентровані події двох діб штурмових дій. Дві роти росіян втекли зі своїх позицій", — йдеться в дописі під відео.

Так, на кадрах видно як українські захисники пробираються окопами й успішно штурмують російських окупантів.

Нагадаємо, що 47 бригада "Маґура" успішно продовжує контрнаступ у Запорізькій області. Бійці бригади взяли військові трофеї, зокрема, танк російського окупаційного контингенту.

Також ми писали, що підрозділи 47-ї бригади за добу глибоко вклинилися у позиції російських військ. Окупанти зазнали серйозних втрат, російські окопи виявилися закиданими купою трупів окупантів.