Маркус показал потрясающие кадры контрнаступления 47-й ОМБр "Магура"

Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус. Фото: Instagram

Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус показал как ВСУ продвигаются на передовой, прорывая оборону российских оккупационных войск. По его словам, две роты российских военных покинули свои позиции.

Соответствующее видео Маркус обнародовал на своем YouTube канале.

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"47 ОМБр "Магура" прорывает оборону россиян на юге. В этом видео сконцентрированы события двух суток штурмовых действий. Две роты россиян сбежали со своих позиций", — говорится в сообщении под видео.

Так, на кадрах видно, как украинские защитники пробираются окопами и успешно штурмуют российских оккупантов.

Напомним, что 47 бригада "Магура" успешно продолжает контрнаступление в Запорожской области. Бойцы бригады взяли военные трофеи, в частности танк российского оккупационного контингента.

Также мы писали, что подразделения 47-й бригады в сутки глубоко вклинились в позиции российских войск. Оккупанты понесли серьезные потери, российские окопы оказались забросанными кучей трупов оккупантов.